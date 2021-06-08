Жалоба ООО «Комфортный дом» на действия МТУ Росимущества признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Комфортный дом» на действия организатора торгов – Межрегионального территориального Управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях при проведении торгов.

Заявитель обжалует отказ в допуске к аукциону заявки ООО «Комфортный дом».

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение признать жалобу общества необоснованной, т.к. к заявке не были приложены документы, указанные в аукционной документации.