Жалоба гражданина на действия МТУ Росимущества признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба гражданина на действия организатора торгов – Межрегионального территориального Управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях при проведении торгов.

Заявитель обжалует отклонение заявки на участие в торгах, а также списание денежных средств за сопровождение торгов.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение признать жалобу гражданина К. необоснованной, т.к. в действиях организатора торгов отсутствует нарушение действующего законодательства, к заявке не были приложены документы, перечисленные в аукционной документации.