Жалоба гражданина на действия МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» признана

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба гражданина на действия организатора торгов – МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» при проведении торгов.

Заявитель обжалует положения документации о допуске участников к аукциону и способ проведения торгов.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение признать жалобу необоснованной, т.к. действия комиссии соответствовали муниципальному нормативному акту.