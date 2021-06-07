Жалоба гр.Х. на действия МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях оставлена без рассмотрения

Владимирским УФАС России рассмотрена жалоба гр. Х. действия организатора торгов МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях при проведении торгов заложенного имущества – квартиры.

Заявителем указано, что для проведения аукциона представлены недостоверные документы, которые не отражают характеристику и цену объекта недвижимости, и оформлены не в соответствии с законодательством.

Жалоба принята к рассмотрению Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

Комиссия Владимирского УФАС России оставила жалобу гр.Х. без рассмотрения, поскольку заявитель является должником и в силу ч. 5 ст. 449.1 ГК РФ не может участвовать в рассматриваемых торгах и его права как участника торгов не могли быть нарушены организатором торгов.