Зеленый марафон в лицах

Сегодня мы хотим рассказать о жителях Владимира, которые вышли на старт Зеленого марафона и пробежали свою дистанцию.

Ольга Бекрицкая, участница Зеленого марафона, делится своими впечатлениями:

День бега, который был 2 июня, я отметила 5 июня на Зелёном марафоне, организованном Сбербанком, со своим главным беговым партнером-младшим сыном Родионом, ему сейчас 2,8. И ровно 2 года 8 месяцев он сопровождает меня практически на всех тренировках. Сегодня я впервые бежала с Родионом 10 км когда он не спал, и без всяких остановок на погулять, поцеловать в щечку, попить, или остановиться полюбоваться трактором.

До этого дня на всех стартах Родион мирно спал в коляске. В нашей копилке уже был забег на 10 км в г. Камешково в августе 2019 г. и 2 года подряд мы бегали с Родионом Владимирский полумарафон (21,1 км), поэтому эта трасса уже стала родной. В этот раз дистанция состояла из 5 кругов. Главная мотивация моего сына — быть рядом со мной везде, поэтому я беру его с собой. Но сын, конечно, пока не до конца понимает, как долго ему придётся сидеть.

Я подготовилась к забегу, хотя не ожидала, что он пройдёт в 5 кругов. Для того, чтобы скрасить Родиону однообразное сидение, я купила с собой лаваш, который планировала дать ему где-то после 3 км, когда он устанет от пейзажа за бортом коляски. Но так получилось, что лаваш он увидел до старта и успел насытиться им задолго до начала. Главным козырем была маленькая пластмассовая машинка, которую я планировала подарить ему на последних километрах, но и ее сын выпросил уже на 3 км, потому что мой план с лавашом провалился. Итак, за плечами было всего 3 км, а Родиону уже стало надоедать. За разговорами я дотянула до 5 км, хотя бежать, особенно в горки, особенно с коляской, и при этом ещё болтать, было не просто. После 5 км он стал показывать рукой на театральную площадь. И тут я включила всю фантазию и стала говорит ему о мороженом, которое мы купим, когда финишируем. И вдруг Родион увидел лотки с мороженым, которые были по всей трассе, и стал показывать на них рукой. 4 км я уговаривала его, внутренне готовясь к тому, что если он раскричится, я остановлюсь, куплю ему мороженое и побегу дальше. И Родион ждал. После финиша я купила ему долгожданное мороженое! А на финише Родиону дали отдельную медаль, которую он так заслужил.

Зелёный Марафон проведен во Всемирный день окружающей среды и цель мероприятия в 2021 году — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей к участию в экологических инициативах. Завершился спортивный праздник Торжественной церемонией награждения победителей забегов.

Подробная информация о Зеленом марафоне размещена на сайте проекта: https://greenmarathon.ru/.

Мы обязательно расскажем вам о интересных историях жителей Владимира, которые также, как и Оксана, любят бег и выбирают здоровый образ жизни.