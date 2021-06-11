Зеленый Марафон 2021: Сбер и Аби поддержали развитие спорта во Владимире

Более 2000 спортсменов и любителей приняли участие в Зеленом марафоне Сбера. Мероприятие прошло 5 июня на Театральной площади во Владимире. Участники смогли пробежать выбранные дистанции на 10 км или 4,2 км, а также впервые был дан старт для скандинавской ходьбы.

— После перерыва длинною в год мы вновь открыли наши стартовые ворота для всех поклонников спорта и здорового образа жизни! Сегодня с нами наши партнеры, без которых праздник не был бы таким ярким, с нами бегут профессиональные спортсмены, корпоративные команды, а также жители Александрова, Мурома и Коврова – это те города, где впервые Зеленый Марафон проходит в онлайн формате», — рассказал Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк.

По механике онлайн-забега пользователи устанавливали мобильное приложение Зеленый Марафон (6+), выбирали дистанцию от 1 км и фиксировали свой рекорд с помощью трекера, встроенного в приложение.

В Александрове, Муроме и Коврове зарегистрировалось порядка 300 участников.

Спортивный праздник во Владимире включал в себя выступления творческих коллективов, а также развлекательную программу от партнеров проекта. Компания Аби поддержала мероприятие, подготовив специальные призы для победителей забега, а также подарки для всех гостей Зеленого марафона.

— Аби – это не только успешная федеральная компания, выпускающая удобные и простые в приготовлении продукты питания из мяса, но и социально-ответственный бизнес. И мы рады иметь возможность поддержать такой яркий и полезный проект как Зеленый Марафон. Ведь он объединяет и спортивные, и экологические инициативы. Особенно здорово, что этот семейный праздник собирает жителей всей области вместе, что называется, «от мала до велика», внося большой вклад в популяризацию здорового образа жизни в целом. Я сегодня сам пришел со всей своей семьей поддержать участников. Но особенно болею за коллег — в этом году много сотрудников Аби принимает участие в забегах, — отметил Денис Мартасов, директор департамента маркетинга Аби.

Для тех, кто пришел на Зеленый Марафон в качестве зрителя, также было на что посмотреть. Праздник включал в себя большое количество детских зон и мастер-классов. К примеру, можно было сделать яркий и сказочный аква-грим, поучиться плетению из проволоки и создать модель ракеты или образ любимого питомца, поучаствовать в мастер-классах смастерить эко-поделку, или просто порисовать. Клоуны и аниматоры веселили детишек, пускали гигантские мыльные пузыри и показывали настоящие фокусы. Акробаты демонстрировали свои умения на батутах, а сказочные герои поддерживали ребят во время весёлых стартов.

Зелёный Марафон проведен во Всемирный день окружающей среды и цель мероприятия в 2021 году — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей к участию в экологических инициативах.

Завершился спортивный праздник торжественной церемонией награждения победителей забегов и выступлением кавер-группы «Горячая линия» для всех участников.

Подробная информация о Зеленом марафоне размещена на сайте проекта: greenmarathon.ru.