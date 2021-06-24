Заявления на новые пособия семьям можно подать с 1 июля

С 1 июля начнут принимать заявления на новые пособия. Они положены беременным женщинам и родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет. Правда, не всем. А только тем, у кого среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на душу населения в конкретном субъекте РФ. Вместе с тем пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ, уточнил сайт Пенсионного фонда.

Пособие для беременных

Выплаты — ежемесячные. Заявки принимает Пенсионный фонд (ПФР). Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

Пособия выдаются на основании изменений, внесённых в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Согласно закону размер ежемесячного пособия женщине, вставшей на учёт в ранние сроки беременности, составляет 50% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ. Во Владимирской области «минималка» равняется 12 085 рублям. Стало быть, выплата беременной женщине – половина указанной суммы – составит 6042 рубля.

Региональный контакт-центр ПФР — 8 (4922) 40-23-23

Такое пособие предоставляется женщинам, если срок их беременности составляет 6 и более недель и они встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Деньги выплачиваются до месяца родов или прерывания беременности.

Пособие на детей

Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет могут получить:

единственный родитель ребёнка;

родитель (иной законный представитель) ребёнка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

Размер этого пособия составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации. Во Владимирской области детская «минималка» — 11 294 рубля, и пособие, таким образом, составит 5647 рублей в месяц на каждого ребенка.

Региональная горячая линия ПФР — 8 (800) 6000-143

Пособия будут перечислять на карты «Мир». Тем, кто получает социальные выплаты и пособия на счета, привязанные к картам иностранных платежных систем — Visa, Mastercard, Maestro, необходимо изменить реквизиты счета на карты национальной платежной системы «Мир» до 1 июля 2021 года.

Среди альтернативных способов перечисления пособий остаются: банковский перевод, подразумевающий снятие денежных средств со счета сберкнижки, а также получение пособий через отделения почты.