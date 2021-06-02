Зарплаты растут вопреки всему. Владимирстат клянётся

Владимирстат выпустил пресс-релиз о зарплатах в области. Он довольно оптимистичный. Если смотреть в «среднем по палате» и не учитывать таких факторов, как инфляция и рост цен. Собственно, про инфляцию там как раз ни звука. А что касается среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, то она в прошлом году выросла по сравнению с 2019-м на 6,5% и составила 35 239,9 рубля, сообщил Владимирстат в своей группе в ВК.

Кто получил больше среднего

Статистика сделала анализ, представители каких профессий получали в прошлом году выше среднеобластного уровня. Никаких сенсаций тут нет: на первом месте сотрудники организаций, чьё кредо — финансовая и страховая деятельность. На втором — жители области, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью. Их зарплаты выше, чем в среднем по региону, соответственно в 1,5 и 1,3 раза.

Среди других преодолевших среднюю планку и — ощутимо или не очень — вырвавшихся вперёд, фигурируют трудящиеся таких сфер. Обрабатывающее производство. Обеспечение электрической энергией, газом и паром. Транспортировка и хранение. Государственное управление и обеспечение военной безопасности. Социальное обеспечение.

На среднеобластной зарплатный уровень в 2020-м вышли работники здравоохранения.

Медики и в 2019 году были близки к этому. В среднем, по данным Владимирстата, они имели 31 186 рублей ежемесячно при среднем региональном показателе 32 590 рублей. А в прошлом году ещё шли доплаты за работу с ковидниками, хотя, понятное дело, не всем. Да, кроме того, в разгар пандемии свернули деятельность частных клиник, стоматологий, а некоторые отделения госбольниц реорганизовали под ковидные госпитали. Кабы не это, рост зарплат был бы больше.

Вообще, на фоне прошлогоднего осознания обществом, сколь велика роль «человека в белом халате», зарплаты этого человека в нашем регионе по-прежнему скромные. По данным Росстата, которые привёл профсоюз работников здравоохранения РФ, по стране размер среднемесячной заработной платы медиков в 2020 году составил 51 132 рубля (по полному кругу организаций). А во Владимирской области на уровне 35 тысяч. Обидно!

Кто получал ниже среднего

Закономерно в числе наиболее скромных по зарплатам отраслей — гостиничный бизнес и общепит. Ну, это и понятно. Пандемийный год. Большую его часть ни отели-мотели, ни кафе-рестораны не работали. Они несли убытки. Людей либо сажали на «минималку», либо увольняли.

Любопытно другое. То, что и до пандемии, в 2019-м, трудящиеся сферы гостеприимства получали почти в два раза меньше уровня среднеобластных зарплат. То есть, судя по цифрам, не жили люди хорошо, и привыкать возможность не настала.

Кроме того, ниже среднестатистической зарплаты по региону получали те, кто занят в операциях с недвижимостью, администраторы, труженики сельского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и т.д. Детально можно посмотреть в инфографике.

А – Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;

В – Добыча полезных ископаемых;

С – Обрабатывающее производство;

D – Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

Е – Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;

F – Строительство;

G – Торговля оптовая и розничная; ремонт транспортных средств и мотоциклов;

H – Транспортировка и хранение; I – Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

J – Деятельность в области информации и связи;

K – Деятельность финансовая и страховая;

L – Деятельность по операциям с недвижимым имуществом;

M – Деятельность профессиональная, научная и техническая;

N – Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги;

O – Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение;

P – Образование;

Q – Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;

R – Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;

S – Предоставление прочих видов услуг.

Еще более оптимистичен график Владимирстата, где отмечен рост зарплат (конечно, средних) за последние пять лет. Если верить цифрам, они поднялись с 25 134 рублей до 35 240.

А буквально сегодня Владимирстат разослал в СМИ информацию о социально-экономическом развитии Владимирской области за январь-апрель 2021 года. Там фигурирует начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника (включая субъекты малого предпринимательства) в 36 406 рублей. Растём. По цифрам — растём!