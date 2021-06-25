ЗАО «Муром» открыл новое производство при поддержке Сбербанка

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк принял участие в торжественном открытии запуска нового производства ЗАО «Муром». Это новый проект по производству ОСП-плит, который отвечает всем принципам экологичности и безотходности. Уникальность производства и технологий позволят компании выпускать ОСП-плиты без отходов производства, а также задействовать сырьё, которое остаётся после производства фанеры.

Сбербанк профинансировал проект на 70%. Завод сможет выпускать 230 000 м3 плит в год, и сможет обеспечить своей продукцией как российский, так и зарубежный рынок. Приобретенное в рамках проекта оборудование SIEMPELKAMP «экологически чистое» в составе сырья – нет вредных химикатов. Для изготовления ОСП-плит будут использоваться побочные продукты собственного производства, и максимально применяться принцип сбережения всех видов ресурсов.

«Предприятие «Муром» — наш давний партнер. Мы сотрудничаем уже больше 20 лет – с 1998 года. И это сотрудничество строится именно в рамках утвержденных стратегий ESG наших компаний. Это первое в России подобное производство, которое, безусловно, сможет стать драйвером развития экономики региона. Кроме того, завод обеспечит более 200 новых рабочих мест, а также привлечет новых специалистов».

Пётр Колтыпин,

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка

«Это действительно уникальная технология. В России она будет использована впервые. Уникальность технологии заключается в том, что ОСП-плита изготавливается из технологической щепы, которую мы получаем как побочный продукт производства фанеры, а также позволяет использовать в процессе производства древесину разных сортов. На производстве мы не используем вредных химикатов на производстве, что говорит об экологичности нашей продукции. Уже сейчас у нас есть заказы на плиты, мы планируем заключать контракты как с российскими предприятиями, так и с зарубежными. Также на территории завода остаются свободные площади, которые дают нам возможность говорить о возможности расширения производственных мощностей.».

Ольга Тихонова,

Генеральный директор ЗАО «Муром»

ЗАО «Муром» – один из крупнейших производителей фанеры и древесных плит. Экологически чистое, безотходное, современное предприятие, насчитывающее более чем 88-летнюю историю.

Ежегодно на предприятии выпускается 150 тыс. куб. м. фанеры и 120 тыс. куб. м. древесных плит. Продукция завода экспортируется в 32 страны мира трех континентов. Ключевым преимуществом компании является возможность выполнять заказы по специальным требованиям партнёров.

Приоритетной задачей, для компании, является следование мировым стандартам в области соблюдения международных экологических норм. Заготовка леса происходит на собственном участке, общей протяженностью 180 000 Га в строгом соответствии с международным стандартом лесопользования. ЗАО «Муром» активно участвует в лесовосстановительных программах, высаживая до 3 млн. деревьев в год.

ПАО Сбербанк