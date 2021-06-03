«Закулисье»: новая выставка современного искусства открывается во Владимире

В пятницу, 4 июня, во «Флигеле» открывается выставка, посвященная текстилю. Куратор отобрал для экспозиции 14 работ, половина из которых создавалась специально для владимирской выставки. Работать она будет месяц, до 4 июля.

На выставку, посвященную текстилю, утратившему бытовую утилитарность и ставшему объектом современного искусства, представили работы художники Art03студии и «Текстильной лаборатории». Куратор — Алёна Райхер.

Произведения художников, работающих в разных стилях, объединяют попытка постичь природу творчества и принадлежность к направлению fiber art. Название «Закулисье» (6+) приглашает к разговору о чем-то скрытом, недоступном большинству, предлагает приподнять занавес и увидеть, что же происходит за кулисами творчества.

Окончательно погрузиться в атмосферу и ощутить себя не зрителем, а человеком, которому доверяют творческие тайны, поможет аудиогид, в котором куратор рассказывает о художниках, а художники — о деталях работы, обычно скрытых от зрителей.

Выставка будет работать до 4 июля.

Мы увидим, как традиционные техники — прядение, вязание, вышивка — используются для передачи абстрактных идей и художественных концепций. Как при работе с тканями и волокнами используются непривычные новые подходы и расширяется само определение текстиля.

«Закулисье» — это групповая выставка нескольких художников, работающих в направлении fiber art, которое еще называют текстильными практиками в контексте современного искусства. Fiber art, ставший популярным за рубежом во второй половине XX века, в России только набирает обороты.

Вязаная «Ракета» и «Клубки вселенной»

Среди работ на выставке обещают быть вязаная «Ракета» и «Клубки вселенной» постконцептуалиста Леонида Тишкова, которые связывают прошлое и будущее, семейную историю и личное творческое путешествие длиной в жизнь.

«Текстильная лаборатория» впервые покажет свой новый проект «Утюгами», инсталляцию из объектов в новой технике, получившей название по созвучию со словом «оригами». В «утюгами» сочетаются беспредметность и вещественность, определенность и многослойность, японские традиции и современная страсть к экспериментам. Владимирцы смогут увидеть «утюгами» и на фасаде здания, и внутри выставочного пространства.

Выставка «Закулисье» — первое мероприятие фестиваля ремесленного прядения и ткачества «ПряхаФест», который будет проходить во Владимире и Суздале с 18 по 20 июня. Программа событий к выставке и фестивалю включает экскурсии, лекции, мастер-классы, авторские программы для детей и взрослых.

Программа событий

4 июня

18.00 — открытие групповой выставки современного искусства fiber art «ЗАКУЛИСЬЕ».

18.30 — экскурсия по выставке «ЗАКУЛИСЬЕ» куратора Алёны Райхер.

19.00 — пресс-конференция «Текстиль в современном искусстве — пространство экспериментов или убежище традиций?», в которой примут участие художники, чьи работы будут представлены в ЦСК «Флигель».

5 июня

12.30 — «Сказки из чемодана», барочный театр для детей и взрослых, Ирина Пономарёва (Владимир).

15.00 — лекция «Текстильные практики в современном искусстве», Алёна Райхер.

12 июня в 12:30 — «Сказки из чемодана», барочный театр для детей и взрослых, Ирина Пономарёва (Владимир)

13 июня в 13.00 — мастер-класс «Прядение на веретене для начинающих: знакомство с волокнами, инструментами, простые техники прядения», Ольга Журавёва, председатель оргкомитета международного фестиваля «ПряхаФест» (Владимир).

18 – 20 июня — первый в России фестиваль ремесленного прядения и ткачества «ПряхаФест».

19 июня

13.00 — лекция «Текстильные практики в современном искусстве», Алёна Райхер.

15.30 — мастер-класс по wrap-скульптуре, Лена Липатова.