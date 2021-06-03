Заезд и выезд с «Леруа Мерлен» будет со стороны «Глобуса»

Стало известно, где во Владимире поставят «Леруа Мерлен». Он займёт поле на задах «Глобуса» и АЗС. Заезд и выезд к гипермаркету по продаже товаров для дома и ремонта будут организованы с двух сторон на федеральной трассе: по дороге на Суздаль и по дороге на Нижний Новгород. Это уже готовая транспортная инфраструктура, которую построил гипермаркет «Глобус». Схему расположения «Леруа Мерлен» выложили на сайте администрации Владимира. Горожанам предложили её обсудить.

Старые планы

Впрочем, придя на готовенькое, «Леруа Мерлен» построит на прилегающей территории свою дорогу, парковку и остановку для общественного транспорта. При хорошем раскладе возведение самого гипермаркета известной французской сети начнется уже в этом году.

«Леруа Мерлен» откроется во Владимире в 2022 году.

Гипермаркет во Владимире станет первым объектом в микрорайоне «Питомник», проект планировки которого утвердили в далеком 2007 году. Понятно, что никакого гипермаркета там тогда не значилось. Спустя пять лет глава Владимира Андрей Шохин, отчитываясь на горсовете за итоги работы в 2011 году, сообщил о подготовке земельных участков для комплексной многоэтажной и малоэтажной застройки. В числе прочих упоминался и микрорайон «Питомник».

Из списка, озвученного тогда градоначальником, застроены микрорайоны 8-ЮЗ, Сновицы-Веризино, Юрьевец, Пиганово. Началось освоение квартала «Погребки» через дорогу от «Глобуса». Там строится масштабный торговый комплекс с кинотеатром и большим детским центром. А вот до «Питомника» дело дошло только сейчас.

«Питомник» на бумаге

В 2015 и 2017 годах вносились корректировки в проекты южной и северной части микрорайона «Питомник». Архитекторы должны были найти место для размещения детсадов, школ, магазинов, поликлиники, парковок, закрытых спортивных площадок.

На сайте группы компаний «Конструкция», выступившей заказчиком проекта планировки «Питомника», имеется информация о микрорайоне.

— Проектом планировки территории предусмотрено размещение торгового центра, гостиницы на 200 мест, общественно-делового центра, центра обслуживания микрорайона, торгово-выставочных комплексов, многоквартирных жилых домов высотой от 5 до 15 этажей, 2 детских садов на 140 мест и школы на 900 учеников. Для обслуживания микрорайона предусмотрены открытые и закрытые автостоянки, а также полный комплекс объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Площадь участка в границах проектирования — 72,2 га

Общая площадь жилищного строительства — 177 300 кв. м

Количество жителей — 7400 человек

Общая площадь общественных зданий — 145 400 300 кв. м

Ландшафтно-рекреационная территория — 12,0 га

Перспективы квартала

Планы и реальность пока далеки друг от друга. Никакого озеленения нет. Не появились и объекты социальной инфраструктуры. Но под жилую застройку место ещё есть. С гипермаркетами под боком.

Эта территория имеет шанс стать одним из первых проектов комплексного освоения территорий, о чём говорил на первой пресс-конференции директор департамента строительства Иван Щербаков. Новации помогут региону и, в первую очередь, областному центру, отойти от точечной застройки. Подспорьем при строительстве больших микрорайонов будут федеральные средства. Их обещают дать на дороги, коммуникации и детсады.

Магазины «Леруа Мерлен» в России впервые появились в 2004 году в городе Мытищи Московской области. А в настоящий момент уже работают 106 торговых точек этой сети в 62 городах России. Магазины предлагают широкий выбор различных товаров для строительства, ремонта, оформления интерьеров городских квартир и загородных домов. На торговых площадях организованы дополнительные службы по резке, колеровке и оверлоку приобретаемых товаров.