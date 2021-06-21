Заболеваемость ковидом за неделю выросла вдвое во Владимирской области

Всего за одну неделю заболеваемость коронавирусом во Владимирской области выросла в два раза. По информации регионального управления Роспотребнадзора, сегодня положительные тесты получили 93 жителя региона. Для сравнения, семь дней назад их было 46. Такого резкого роста инфицированных не было ни в первую, ни во вторую волну пандемии. Ежесуточный прирост инфицированных стремительно приближается к сотне. И такими темпами мы быстро разменяем психологически важный рубеж.

Число инфицированных коронавирусом растет по экспоненте.

Согласно статистике, последний раз так много заболевших COVID-19 было в начале марта 20201-го. После чего кривая заболеваемости пошла вниз. Долгое время в регионе говорили о стабильной ситуации с распространением вируса. В начале июня положительные тесты получали не больше 50 человек в день. А потом ковид перешел в наступление. Вирус начал развиваться стремительно, по экспоненте. На графике хорошо видно, что кривая рванула вверх.

Коэффициент растет

Коэффициент распространения вируса во Владимирской области на этой неделе уже 1,55. Это значит, что десять инфицированных людей могут заразить опасной инфекцией 15 человек. И это не предел. С такими темпами распространения вируса, которые есть на данный момент, показатель этот будет расти.

— До сих пор мы ориентировались на то, что коэффициент распространения заболевания у нас ниже среднероссийского, а количество фиксируемых случаев заражения с марта сократилось в 2-3 раза. Мы ждали, что, как в прошлом году, лето даст нам передышку, но вирус решил иначе, — отметил на своей странице в социальных сетях губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Тяжелобольные пациенты

О том, что число инфицированных растет, говорят и медики. Так, главный врач владимирской городской больницы №6 Елена Михайлова на встрече с губернатором заявила, что на прошлой неделе в инфекционный госпиталь ежедневно поступало по 25 человек. Больше половины их них — это тяжелые больные.

20% больных поступили в критическом состоянии. Они находятся в реанимации.

Уже сейчас региональная система здравоохранения работает с максимальной нагрузкой. В области развертывают дополнительные места для оказания помощи пациентам с ковидом. Не исключено, что в ближайшее время будет принято решение о перепрофилировании хирургического корпуса Областной клинической больницы. Туда будут поступать люди с положительными тестами на ковид, требующие наблюдения врачей.

В отличие от первой волны пандемии, сейчас среди инфицированных все больше молодых людей. Так, на прошлой неделе рост числа пациентов в возрасте до 29 лет составил 25%. И часть из них, несмотря на молодость, нуждается в госпитализации. Раньше в больницу попадали в подавляющем большинстве люди старшего возраста.

Какой штамм?

Сегодня можно только предполагать, что к стремительному росту числа инфицированных ковидом привел индийский штамм. Согласно исследованиям Центра Гамалея, эта мутация в два-три раза снижает иммунный ответ к опасной инфекции, в том числе у переболевших и привитых людей.

В столице эта разновидность вируса выявлена у подавляющего числа заболевших.

— Последние данные, которые мы получили, — 89,3% заболели коронавирусом мутированным, так называемая «дельта» — это индийский штамм, — сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

В нашем регионе официально говорить о преобладании этой мутации пока нельзя. По словам пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марины Колтуновой, все анализы на распознавание штаммов сейчас направлены в Москву. Результаты пока не получены.

На фоне стремительного распространения вируса в регионе вводятся новые ограничительные меры. Соответствующий указ уже подписал губернатор региона. С сегодняшнего дня ограничения вступают в силу.