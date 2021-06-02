За сутки коронавирусом во Владимирской области заболел 51 человек

Кривая заболеваемости COVID-19 снова поползла вверх. По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, за последние 24 часа положительные тесты получил 51 житель региона. Это на три человека больше, чем накануне.

В лидерах – город Владимир, где лабораторно подтверждены 12 случаев заболевания. На втором месте – Муромский район. Там 6 случаев. На третьем Гусь-Хрустальный район — 5 случаев. Коронавирус также подтвержден у четырех жителей Александровского района. По три случая заболевания выявлено в Ковровском и Петушинском районах; по два — в Вязниковском, Кольчугинском, Меленковском, Киржачском, Юрьев-Польском, Камешковском и Собинском. Минимальный вклад в коронавирусную статистику внесли Селивановский, Судогодский и Суздальский районы, где заболели по одному жителю.

Всего за время пандемии на территории Владимирской области зарегистрированы 33 638 случаев заболевания.

По состоянию на 1 июня в больницах региона развернуты 738 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них заняты 77,2%, свободными остаются 168 коек. За минувшие сутки выздоровели 44 человека, не справились с болезнью и ее осложнениями четверо жителей Владимирской области.

Спасаемся от вируса

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдать правила личной гигиены. Чаще мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. А еще владимирцам рекомендуют регулярно очищать поверхности и устройства — экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

Во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Напоминаем, что продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Записаться можно на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Ранее «Призыв» рассказывал, что владимирцы за границей ждут признания «Спутника V» для поездки в прививочный тур.