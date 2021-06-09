Юрий Круценко: в каких фильмах снимался актер Владимирского театра драмы?

«В детстве я, как и все дети, мечтал стать космонавтом, затем моряком, так как родился и вырос в Одессе, — вспоминает актер Владимирского театра драмы Юрий Круценко. — Решил все случай, когда я оказался на Одесской киностудии. Так к 16 годам окончательно определился, что стану актером, поступив в Киевский государственный институт театрального искусства. Как показало время, выбор сделал правильно. Не могу сказать, что стал очень популярным, но вроде бы чего-то добился».

Но это наш земляк скромничает. На счету известного многим владимирцам артиста 25 ролей в областном драмтеатре и съемки в 18 популярных фильмах и сериалах. В день рождения Юрия Круценко «Призыв» предлагает вспомнить его киноработы с помощью этого теста.