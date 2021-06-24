Выпускные для 11-классников пройдут с ограничениями

Никаких торжественных вручений аттестатов в актовом зале и никаких посторонних в школе. Родителям и близким доступ на выпускные в образовательные учреждения закрыли. Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева разрешила только один вариант выпускного внутри школы: в своём классе, для учеников и классного учителя.
Ольга Беляева, директор департамента образования администрации области:
- Никакого смешения разных детских коллективов быть не должно. Даже на выпускных.
- Массовые мероприятия на базе образовательного учреждения запрещены.
- Будут только внутри одного класса одна групповая ячейка. Без посторонних.
Во Владимирской области в 2021 году школу закончили 5600 одиннадцатиклассников.
За пределами школы департамент образования ни в чем не ограничивает ни родителей, ни учеников. Но там действуют общие правила. Губернатор Владимир Сипягин подписал указ о введении с нынешней недели новых ограничительных мер в регионе. Часть их касается мероприятий на открытом воздухе.
Всё пропало!
— Выпускной проплатили — в крупном ресторанном комплексе во Владимире. Купили платья, костюмы. Теперь сказали: никаких родителей в школе. Дети сами решат, кому что дарить, кому что говорить. Ресторан отменили. Ищем открытую площадку, базу отдыха или коттедж в аренду. Все родители переругались. Дети в стрессе, — рассказала мама одной из выпускниц школы Владимира.
А в департаменте образования всем настоятельно рекомендуют воздержаться от массовых гуляний. И указывают на Всероссийский выпускной, который состоится уже завтра. В праздничный день все желающие с 12 до 15 часов по московскому времени смогут посмотреть прямой эфир в официальном аккаунте Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
Сюрпризом праздника станет совместная песня группы DaBro и музыкального коллектива «Хор Турецкого». А еще во время концерта покажут лучшие ролики из ТikТok, которые снимали с хэштегом #Выпускной2021.