Выпускные для 11-классников пройдут с ограничениями

Никаких торжественных вручений аттестатов в актовом зале и никаких посторонних в школе. Родителям и близким доступ на выпускные в образовательные учреждения закрыли. Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева разрешила только один вариант выпускного внутри школы: в своём классе, для учеников и классного учителя.

Ольга Беляева, директор департамента образования администрации области:

Никакого смешения разных детских коллективов быть не должно. Даже на выпускных.

Массовые мероприятия на базе образовательного учреждения запрещены.

Будут только внутри одного класса одна групповая ячейка. Без посторонних.

Во Владимирской области в 2021 году школу закончили 5600 одиннадцатиклассников.

За пределами школы департамент образования ни в чем не ограничивает ни родителей, ни учеников. Но там действуют общие правила. Губернатор Владимир Сипягин подписал указ о введении с нынешней недели новых ограничительных мер в регионе. Часть их касается мероприятий на открытом воздухе.

Всё пропало!

— Выпускной проплатили — в крупном ресторанном комплексе во Владимире. Купили платья, костюмы. Теперь сказали: никаких родителей в школе. Дети сами решат, кому что дарить, кому что говорить. Ресторан отменили. Ищем открытую площадку, базу отдыха или коттедж в аренду. Все родители переругались. Дети в стрессе, — рассказала мама одной из выпускниц школы Владимира.

А в департаменте образования всем настоятельно рекомендуют воздержаться от массовых гуляний. И указывают на Всероссийский выпускной, который состоится уже завтра. В праздничный день все желающие с 12 до 15 часов по московскому времени смогут посмотреть прямой эфир в официальном аккаунте Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

Сюрпризом праздника станет совместная песня группы DaBro и музыкального коллектива «Хор Турецкого». А еще во время концерта покажут лучшие ролики из ТikТok, которые снимали с хэштегом #Выпускной2021.