Последние звонки проходили стихийно

Выпускные для 11-классников пройдут с ограничениями

Актовые залы школ закрыли

Никаких торжественных вручений аттестатов в актовом зале и никаких посторонних в школе. Родителям и близким доступ на выпускные в образовательные учреждения закрыли. Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева разрешила только один вариант выпускного внутри школы: в своём классе, для учеников и классного учителя.

Ольга Беляева, директор департамента образования администрации области:

  • Никакого смешения разных детских коллективов быть не должно. Даже на выпускных.
  • Массовые мероприятия на базе образовательного учреждения запрещены.
  • Будут только внутри одного класса одна групповая ячейка. Без посторонних.

 Во Владимирской области в 2021 году школу закончили 5600 одиннадцатиклассников.

За пределами школы департамент образования ни в чем не ограничивает ни родителей, ни учеников. Но там действуют общие правила. Губернатор Владимир Сипягин подписал указ о введении с нынешней недели новых ограничительных мер в регионе. Часть их касается мероприятий на открытом воздухе.

Всё пропало!

— Выпускной проплатили — в крупном ресторанном комплексе во Владимире. Купили платья, костюмы. Теперь сказали: никаких родителей в школе. Дети сами решат, кому что дарить, кому что говорить. Ресторан отменили. Ищем открытую площадку, базу отдыха или коттедж в аренду. Все родители переругались. Дети в стрессе, — рассказала мама одной из выпускниц школы Владимира.

13 тысяч девятиклассников получили аттестаты

13 тысяч девятиклассников уже получили аттестаты

А в департаменте образования всем настоятельно рекомендуют воздержаться от массовых гуляний. И указывают на Всероссийский выпускной, который состоится уже завтра. В праздничный день все желающие с 12 до 15 часов по московскому времени смогут посмотреть прямой эфир в официальном аккаунте Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

Сюрпризом праздника станет совместная песня группы DaBro и музыкального коллектива «Хор Турецкого». А еще во время концерта покажут лучшие ролики из ТikТok, которые снимали с хэштегом #Выпускной2021.

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

Читайте по теме

Теги: ,