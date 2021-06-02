ВТБ во Владимире выступил спонсором обучающего мероприятия для риэлторов

Банк ВТБ выступил спонсором круглого стола «Рынок недвижимости – новое в законодательстве». Мероприятие состоялось 31 мая, организатором выступило некоммерческое партнерство «Владимирская палата риэлторов». Участниками стали риэлторы агентств недвижимости – члены палаты, представители налоговых органов, органов опеки, кадастровые инженеры, а также сотрудники банка ВТБ.

Ключевыми темами обсуждения стали нововведения в налогообложении в сфере недвижимости, изменения в сфере защиты прав детей (опеки), изменения в сфере кадастрового учета в 2019-2020 годах, а также банковские ипотечные программы и новшества в сфере digital-технологий при оформлении кредитов на покупку жилья.

Игорь Серков, управляющий ВТБ во Владимирской области, прокомментировал событие: «Банк всегда открыт для сотрудничества с профессионалами и заинтересован в повышении грамотности специалистов риэлторских компаний. С их помощью жители региона могут быстрее и проще оформить сделки с недвижимостью, а банк – выдать нужное людям количество ипотечных кредитов. Именно поэтому мы поддерживаем проведение подобных мероприятий и всегда готовы к конструктивному диалогу с представителями агентств недвижимости».