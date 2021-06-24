ВТБ Мои Инвестиции признаны лучшим брокерским онлайн-сервисом в России по версии НАУФОР

ВТБ Капитал Инвестиции стали победителем конкурса «Элита фондового рынка 2020», который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в двух номинациях. Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции победило как «Лучший брокерский онлайн-сервис», а «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» признан «Лучшим новым финансовым инструментом». Награждение состоялось сегодня в рамках онлайн-церемонии.

Среди преимуществ ВТБ Мои Инвестиции были отмечены возможности обучения инвестированию, выбора целей вложения капитала, рободвайзинг, полноценная поддержка размещений акций и облигаций. Пользователям мобильного приложения доступна полная информация по фундаментальным показателям и мультипликаторам эмитентов, дивидендам и купонам, включая иностранные компании и внебиржевой рынок, а также предоставляется расширенный лимит на пополнение брокерского счета с карт любого банка. Помимо этого, среди сильных сторон сервиса — лента новостей международного информационного агентства «Интерфакс» и возможность получить налоговый вычет по ИИС в один клик (ВТБ отправляет документы в ФНС автоматически).

Аудитория мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции стремительно растет и сейчас число ежедневно использующих его клиентов составляет порядка 350 тысяч человек. Каждый день в мобильном приложении совершается около 1 млн сделок, обороты по которым стабильно выше 100 млрд рублей в день.

«ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» (VTBG ETF) является уникальным для России инвестиционным продуктом, позволяющим осуществлять вложения в физическое золото. В настоящее время чистая масса драгоценного металла в фонде достигла 637,2 килограмма. Фонд предназначен для диверсификации рыночных рисков и получения потенциального дохода, привязанного к динамике цен на золото. Торги паями VTBG ETF можно совершать не только в ходе основной сессии, но и на вечерней. Рекомендуемый минимальный срок инвестирования – от 1 года. Инвестировать средства в «ВТБ — Фонд Золото. Биржевой» можно в рублях или долларах. Цена пая на бирже составляет порядка 1 рубля в настоящий момент и эквивалент в иностранной валюте.

Расходы VTBG ETF (TER) составляют 0,66% годовых. Брокерская комиссия по сделкам — 0% при операциях через Банк ВТБ. Купить и продать паи можно в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. При владении фондом от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.

«Мы всегда стремимся предоставить своим клиентам лучший сервис и лучшие инвестиционные решения, непрерывно совершенствуя функционал мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции с учетом новейших разработок и технологий. Кроме того, ВТБ Капитал Инвестиции постоянно работают над расширением продуктовой линейки собственных паевых инвестиционных фондов с целью обеспечить своим клиентам наибольшую доходность и безопасность инвестирования. На сегодняшний день количество ПИФов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции составляет более шестидесяти фондов. Мотивация на результат, клиентоориентированность и желание делать прорывные вещи на благо клиентов, рынка и нашей страны уже стали ценностью и неотъемлемой частью корпоративной культуры каждого из сотрудников ВТБ Капитал Инвестиции. Высокая оценка НАУФОР наших сервисов и финансовых продуктов является доказательством того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Заседание жюри конкурса состоялось 7 июня 2021 года в формате онлайн: победители определены по итогам голосования.

Банк ВТБ (ПАО)