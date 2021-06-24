Врач из «красной зоны»: каждый выздоровевший — это победа!

Интервью с Михаилом Сухановым, главным врачом владимирской больницы № 2, мы планировали сделать ко Дню медицинского работника. Встречу пришлось перенести: на базе медучреждения начали экстренно разворачивать инфекционный госпиталь. 70 коек, 18 — с аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Работать в «красной зоне» самому Михаилу Юрьевичу и его коллегам не привыкать. Они лицом к лицу встретили первую и вторую волны коронавируса. Было всё: страх неизвестности, бессонные ночи, надежда и, конечно, победы. Как медики пережили непростые времена, что и кто помогает им противостоять трудностям и что всех нас ждет впереди — наше интервью об этом.

— Михаил Юрьевич, как вы пережили начало пандемии? Что помогло медикам совершать каждодневный подвиг?

— Мы часто слышим слово «подвиг». Это другие так оценивают, а для нас, медиков, это обычная работа. Конечно, мы встретились с неизвестным заболеванием. Надо отдать должное, достаточно быстро и оперативно по нему давали информацию департамент здравоохранения и Министерство здравоохранения. Были выпущены и сейчас выпускаются так называемые временные рекомендации, в которых есть все: начиная с того, что это за вирус, откуда он взялся, как он развивается, какие его биологические особенности, и кончая сегодняшним пониманием его диагностики и лечения. Вот сейчас у нас уже последние, одиннадцатые рекомендации вышли, мы по ним работаем. Информация полная, вся страна работает в едином направлении и по единым стандартам. Это хорошо.

А к вопросу «подвиг — не подвиг»: в своей работе мы и до этой инфекции каждый день сталкивались с ситуациями, которые в принципе могли угрожать здоровью и жизни медика. И в этом ничего необычного нет.

Конечно, всем пришлось мобилизоваться. Первый период, когда даже медики не знали, что делать и, может быть, даже боялись, был непростым. У нас были случаи, когда люди увольнялись. Чаще всего это было связано с людьми пожилыми, очень опытными медиками, но они приняли вот такое решение. Были и ситуации, когда люди увольнялись, потому что не хотели просто рисковать. Основной костяк остался и продолжил работать. Многие болели… К счастью, никого из медиков, кто в «красной зоне» у нас работал, мы не потеряли.

А потом как всегда, как в любом деле, наверное, привыкли. Помогла и поддержка людей.

— Я хорошо помню, как люди массово начали помогать врачам.

— Да, очень многие начали предлагать помощь, начиная от каких-то вещей, которые сами люди производят, просто приезжают: вот перчатки, вот маски. Мы всему этому рады! Спасибо огромное! И волонтеры помогают: когда надо было машину на выезды, люди просто приезжали и говорили: «Мы готовы!» Вот это подвиг, наверное. Потому что люди не должны и не обязаны, но они это делают! Это один из самых положительных моментов этой пандемии, что люди так себя проявляют.

У нас появились и постоянные друзья — компания «Дау Изолан». Они очень нас поддерживают, и их помощь просто неоценима. Взять хотя бы оборудование, которое необходимо для оказания помощи больным. «Дау Изолан» сделало нам эти ценные подарки.

— Мы посчитали своим долгом начать поддерживать наших медиков. Еще в 2020 году мы по собственной инициативе обратились в больницу с единственным детским инфекционным отделением в городе, познакомились и по просьбе врачей стали докупать им необходимое оборудование. За этот год мы многое для них приобрели, и надеемся сейчас это имеет большую ценность. Важно, чтобы помощь была своевременной и качественной. Поэтому обязательно находимся на постоянной связи, — говорит Сергей Аникин, генеральный директор компании «Дау Изолан».

— На прошлой неделе в больнице снова открылся инфекционный госпиталь, как сейчас обстоят дела?

— Сейчас ситуация вновь обостряется. У нас с 18 июня открылся коронавирусный госпиталь на 70 коек, за два дня практически все заполнили. Сейчас еще 30 коек открываем — заболеваемость резко выросла. Мы закрываем гинекологию, пульмонологию и терапию. И это проблема, конечно, потому что другая помощь откладывается, и плановая, и другие заболевания, которые влияют на продолжительность жизни.

— Что-то изменилось по сравнению с предыдущими всплесками заболеваемости?

— В самом начале был объявлен достаточно жесткий карантин. Люди были изолированы, особенно пациенты с сопутствующими заболеваниями. А потом все выходить стали, общаться, сейчас все более спокойно относятся к мерам защиты. И мы видим изменения: более молодой контингент начинает болеть — от 30 до 40 лет, причем тяжело болеть. Раньше мы это не отмечали или отмечали в меньшей степени.

Говорить о каких-то особенностях вируса пока тяжело. В литературе пишут, что вирус сейчас мутировал. Он быстрее распространяется. Быстрее проходят этапы от заражения до развития осложнений, поэтому мы ожидаем, что он будет более агрессивно себя вести. Но сейчас мы больше знаем о нем, у нас больше возможностей.

Худо-бедно у нас 10-15% населения либо переболело, либо привито, поэтому мы считаем, что справимся с ситуацией. Обидно одно: люди, которые сейчас болеют, как правило, не привиты. Есть, конечно, единичные случаи, когда болеет привитый человек, но он болеет легче, за него у нас каких-то особых опасений не возникает. Понятно, что если у него есть какие-то сопутствующие заболевания, особенно серьезные, это внимания требует, но саму инфекцию такой пациент переносит значительно легче.

— А вы сами привились?

— Я и переболел, с пневмонией в больнице лежал, и привился. Одно могу сказать: сейчас единственный медицинский препарат, который может так или иначе воздействовать на этот вирус, это прививка. Она на 100% не защищает от заболевания, потому что контакт с любым инфекционным началом может закончиться заболеванием — все зависит от состояния организма в данный момент. Поэтому нужно носить маску и соблюдать дистанцию.

Но если человек привит, иммунитет у него сработает в ближайшие двое суток. И те осложнения, которые могут возникнуть при коронавирусной инфекции, в виде пневмонии, в виде поражения легких, которые являются основной причиной смерти пациентов при тяжелом течении заболевания, просто не успевают развиться. Через два дня иммунитет полностью включается и справляется с инфекцией. Единственное, человек может потом достаточно длительно болеть при обострении сопутствующих заболеваний, но это не угрожает жизни.

У непривитого человека в лучшем случае, при хорошем стечении обстоятельств, при нормальном физиологическом состоянии организма в течение двух недель вырабатывается иммунитет. За эти две недели могут развиться осложнения, которые угрожают жизни.

Когда к нам поступает тяжелый пациент на грани жизни и смерти, мы спрашиваем: почему не привился? Примерно такой ответ: не хотел, не надо было, не думал. Нам, медикам, в таких случаях бывает обидно и досадно.

— Как справлялись и справляетесь сейчас с нагрузками?

— Первое — это достаточно тяжелая работа в СИЗах и плюс по времени: сутки находиться в таком напряжении очень сложно. Второе, конечно, неизвестность. Вначале мы мало знали о новой инфекции, которая и тебя может поразить, и близким ты можешь принести. Сейчас спокойнее к этому ко всему относимся. Уже выработан некий алгоритм действий, мы уже знаем, что надо делать, что не надо делать.

Да, со стороны это может выглядеть как подвиг (на этих словах Михаил Юрьевич улыбается), но мы и до этого сутками дежурили, по экстренной помощи дежурили, помогали тяжелым больным. Но наслаивается, конечно, определенная неизвестность, определенная опасность. Сейчас уже все сумели и научиться, и собраться, и организоваться. Проблем, которые были вначале, уже нет.

— А были ли у вас особо тяжелые пациенты, которых вы буквально возвращали с того света?

— Каждый пациент, если он выздоровел, перенес это заболевание, особенно если прошел через реанимацию, с того света вернулся. Если не лечить, ничего не делать и не оказывать помощь, как правило, это заканчивается одним. Понимаете, здесь трудно с флагом ходить и говорить: «Вот этому мы помогли». Значит, другому не помогли. Нет, помогаем всем. Никогда даже самого тяжелого больного, даже, казалось бы, самого безнадежного больного без помощи не оставляем. Нет таких ситуаций, когда ничего сделать нельзя. Каждый выздоровевший человек — это наша победа!

— Михаил Юрьевич, как коронавирус изменил вашу жизнь?

— Любые испытания человека укрепляют, в том числе профессионально. С другой стороны, возникает какая-то гордость, больше положительных эмоции от профессии, которых не всегда хватает в обычной жизни. Драйв появился, ощущение, что ты нужен. И со всех сторон говорят: подвиг, медики — молодцы! Это тоже положительно сказывается. Наверное, в этом плане изменилась наша жизнь. Нас стали не то что ценить больше, нас все-таки всегда ценили, но как-то отношение к медицине изменилось.

Но ни деньги, ни даже «спасибо» — не главное. Мы получаем удовлетворение от своей обычной работы в необычных условиях. Вот человека сняли с аппарата, вот он выздоровел — это победа каждый день. Ведь жизнь человеческая бесценна!

Справка: «Дау Изолан» ведет активную благотворительную деятельность во Владимирской области. Уже более года компания помогает больнице № 2 города Владимира. За это время приобрели 12-канальный электрокардиограф ECG-1112L для «красной зоны», два переносных аппарата ЭКГ, позволяющих регистрировать ЭКГ у детей с 0 лет, два кислородных концентратора, дышащие защитные костюмы и защитные незапотевающие очки.

Около семи лет компания дружит с Лухтоновской школой-интернатом. Реализовано несколько крупных совместных проектов: многофункциональная спортивная площадка, гостиница для выпускников, центр психологической поддержки, развития и релаксации. А в декабре 2020 года в школе-интернате открыли водно-оздоровительный комплекс.

Среди других проектов: городская школа № 28, детская художественная школа и архиерейское подворье Свято-Благовещенского храма.

— Мы стараемся вносить максимальный вклад в социальную сферу нашего региона и оказывать поддержку социально незащищенным группам населения. Особенно в эти трудные для многих времена. Сейчас нужно, чтобы все вокруг принимали в этом участие. Никакое оборудование от нас или от государства не поможет нам победить пандемию, если люди не будут заботиться о себе и своих близких. Я сейчас говорю о вакцинировании, конечно же. Хотелось бы, чтобы в современном мире это слово не вызывало у людей негативные эмоции. Я, кстати, сам уже тоже привился и чувствую себя прекрасно, — подчеркивает Сергей Аникин, генеральный директор компании «Дау Изолан». — Врачам хотелось бы пожелать терпения в их нелегкой работе, выразить человеческое спасибо и, конечно же, пожелать крепкого здоровья. Их труд всегда бесценен, а в наших реалиях – вдвойне. Берегите себя!