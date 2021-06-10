Вознесение Господне: что это за праздник и как его отметить

Сегодня, 10 июня, православные отмечают праздник Вознесения Господне. Он приходится на 40-й день после Светлого Христова Воскресения и приурочен к такому событию Нового Завета, как восшествие Иисуса Христа к престолу своего Родителя – Всевышнего. Считается, что именно в этот день Иисус попал в Рай, закончив свой земной путь, и воссоединился со своими Отцом.

Вознесение Господне не имеет фиксированной даты и является переходящим церковным праздником. Что интересно, он всегда выпадает на четверг. Здесь также прослеживается прямая связь с Христовой Пасхой. Ведь число 40 не делится на 7 без остатка, поэтому дата праздника никак не может выпадать на воскресенье или любой другой день, кроме четверга.

Об истории, традициях, приметах и особенностях этого важного православного праздника читайте в материале «Призыва».