Вознесение Господне: что это за праздник и как его отметить

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Важный для православных четверг
Сегодня, 10 июня, православные отмечают праздник Вознесения Господне. Он приходится на 40-й день после Светлого Христова Воскресения и приурочен к такому событию Нового Завета, как восшествие Иисуса Христа к престолу своего Родителя – Всевышнего. Считается, что именно в этот день Иисус попал в Рай, закончив свой земной путь, и воссоединился со своими Отцом.
Вознесение Господне не имеет фиксированной даты и является переходящим церковным праздником. Что интересно, он всегда выпадает на четверг. Здесь также прослеживается прямая связь с Христовой Пасхой. Ведь число 40 не делится на 7 без остатка, поэтому дата праздника никак не может выпадать на воскресенье или любой другой день, кроме четверга.
Об истории, традициях, приметах и особенностях этого важного православного праздника читайте в материале «Призыва».
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История праздника
В Евангелии есть упоминание о том, что Иисус после своего воскресения в течение 40 суток находился на земле рядом с апостолами. Он рассказывал им о царствии небесном, Законе Божием, обучал, как правильно проповедовать христианскую веру. Когда настал 40-й день после Воскресения, Иисус с апостолами поднялся на вершину Елеонской горы в Иерусалиме. Ученики выслушали от Иисуса последние праведные наставления. После этого на их глазах он вознесся на небеса.
Ученики отдали несколько поклонов своему учителю и вернулись в город. Апостолы не были печальны, напротив, их душа радовалась и ликовала, так как они не воспринимали это событие как утрату. Для них вознесение не было символом разрыва с Божественными Силами, оно призывало все человечество к внутреннему преображению и сближению с Богом путем вхождения в его Царствие.
По истечении 10 суток после вознесения, как и говорил Иисус, на землю снизошел Святой Дух. Он наделил апостолов огромной духовной силой, которая им понадобилась для проповеди Христова учения. Так как Святой Дух явился ученикам Иисуса на 50-е сутки после Пасхи, этот день стали называть Пятидесятницей.
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Церковные традиции
Накануне праздника, 9 июня, в храмах отметят праздник Отдания Пасхи, когда в последний раз в году служба совершается по пасхальному чину. Именно на Вознесение Господне в православных храмах красные облачения священнослужители поменяют на белые. В них они будут служить последующие 10 дней – вплоть до Троицы.
Ранним утром 10 июня в церквях начнется торжественное богослужение, которое непременно посетят все православные верующие. В этот день принято во время утренней и вечерней молитвы просить у Бога здоровье для себя и близких, а также молиться о благополучии своей семьи.
Четверг – непостный день, поэтому к праздничной трапезе можно готовить разные кушанья, в том числе и мясные. Традиционным блюдом в этот день является выпечка, поэтому хозяйки на Вознесение Господне обычно пекут пироги и пирожки, а также блины.
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Народные обычаи
Интересная особенность этого праздника – в этот день не запрещено заниматься привычными повседневными делами. Вполне возможно, что это послабление основано на том, что праздник приходится на будний день. Тем не менее не стоит заниматься тяжелым физическим и моральным трудом.
В день Вознесения Господня принято помогать всем нуждающимся, так как считается, что Христос в этот день встречается всем под видом нищего. Кроме того, нужно настроить себя на позитив и не думать о плохом: согласно поверьям в этот день многие желания и мысли имеют свойство сбываться.
На Руси считалось, что после этого праздника окончательно приходит лето, поэтому можно начинать купаться в водоемах.
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Что нельзя делать в этот день
В большие двунадесятые праздники, к которым относится и Вознесение Господне, все службы в храме посвящены праздничным событиям. Поэтому в этот день запрещены и поминовения, и венчания, и крещение. Поминовение в день праздника живых не способствует радостному настроению. Но дома вы, конечно, можете в своей молитве помянуть ваших усопших.
Категорически запрещено в этот день посещать кладбища. Считается, что таким образом можно серьезно навредить себе, связав душу живого человека с миром мертвых. Также церковь рекомендует отложить неприятные разговоры на другой день. Это связывают с тем, что в православные праздники брань является грехом.
В деревнях на праздник было принято не выкидывать мусор из дома, нельзя плеваться, иначе можно оскорбить Бога.
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Народные приметы
В этот день наши предки особенно трепетно следили за небом: не прольется ли дождь. И это не случайно, ведь многие приметы на Вознесение связаны именно с дождем.
- Сухая погода на Вознесение означает, что дождя не будет шесть недель; если же на Вознесение пойдет дождь – то он будет идти еще шесть недель.
- Если утром на праздник заря красного цвета, летом будет много гроз.
- На Вознесение дует сильный холодный ветер — ожидается засуха.
- Ясная погода в этот день – к отличному урожаю.
- Дождливый день в праздник Вознесения предвещал болезни и неурожай. Примета особенно актуальна для домашнего скота.
- Обильная роса поутру сулит благополучный год. Ей приписывали целебные свойства. Росой умывались для избавления от болезней, сохранения молодости и красоты.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: artos.org