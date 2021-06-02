Вонючий случай: канализация залила квартиру в новостройке Владимира

Эта история дурно пахнет в прямом смысле слова. Канализация затопила квартиру на улице Горького во Владимире. Стоит перешагнуть через порог, и нос хочется заткнуть. На ум приходит крылатое выражение из комедийного серила «Жуки». Участковый Маслов любил повторять: «Вонючий случай». Но людям, которые взяли ипотеку, потратили средства материнского капитала и сделали ремонт, точно не до смеха. Деньги, кажется, пришлось смыть в унитаз, из которого пару дней назад бил фонтан с фекалиями.

Остались без документов

На двуспальной кровати в родительской спальне не хватает места для важных бумаг с печатями. Хозяйка пострадавшей квартиры Татьяна показывает нам промокшие бланки, договоры купли-продажи, медицинские справки и даже паспорт. От воды документ, удостоверяющий личность, свернулся в трубочку. Рядом дипломы, свидетельства о рождении детей, рентгены. Все это было убрано в шкаф. Но вода с отходами проникла в него без проблем.

— Документы находились в коробке на полу в гардеробном шкафу. Все полностью уничтожено. Восстановить будет проблематично. Простынями в несколько слоев проложила документы, чтобы высушить, но они испорчены, некоторые просто утонули.

Вода с нечистотами разлилась по всей квартире.

Татьяна говорит: когда вошли в квартиру, воды было по щиколотку. И если бы просто вода! По полу плавало все то, что обычно смывают в унитаз. И остановить поток нечистот было невозможно. Залило все. Любимую кухню, детскую, прихожую и спальню. От сырости замкнуло проводку. В темноте подручными средствами пришлось черпать все, что лилось из туалета.

— Приехали вечером 30 мая домой. Были в деревне в гостях у бабушки. Ещё в подъезде увидели воду, но даже не подумали, что это может быть у нас дома. Открыли двери, и стало плохо. Вода выше плинтуса через пороги потекла в подъезд. В унитазе фонтан дерьма. Все плавает. Убирались с помощью того, что удалось найти: кто-то ведро взял, кастрюлю и даже противень из духовки. Было очень тяжело.

Наполнитель для туалета

Что стало причиной затопления квартиры, сейчас можно утверждать почти уверенно. По словам представителей управляющей компании, соседи сверху слили в унитаз наполнитель от кошачьего туалета. Кто это сделал и на каком этаже — непонятно. Как часто таким образом избавлялись от мусора — неизвестно. Но в какой-то момент наполнитель спрессовался, и канализация хлынула через верх.

— Когда мы зашли домой, был резкий, неприятный запах. Ужас, истерика, мы не знали, куда обращаться. Я позвонила в аварийную службу, но мне сказали, что все на вызовах, ждите. Я набрала еще раз, говорю: не могу ждать, у меня все плавает. Жалко мебель. Когда к нам приехали, стало понятно, что снизу прочистить засор невозможно. Снесли стояк, колено, и вода в подвал потекла.

В унитаз смыли наполнитель для кошачьего туалета.

На кадрах, снятых хозяйкой квартиры после возвращения с дачи, плавающий ноутбук. Рабочий компьютер девушка подняла с пола, вылила из него все нечистоты и поставила на стул. Понятно, что работать он больше не сможет. Последняя надежда — скопировать из него всю информацию. Не факт, что получится.

Полностью вымок пылесос, напольные весы, духовой шкаф, варочная панель и вся мебель. То, что получится высушить, еще придется долго проветривать. Запах канализации стойкий. Фекалиями пропахли все детские вещи, верхняя одежда и зимняя обувь, убранная в гардероб. Все вместе это стоит десятки тысяч рублей. Добавьте сюда затраты на ремонт — сумма получится круглая.

Квартира мечты

Квартиру в новостройке Татьяна с мужем и детьми искали тщательно. В семье воспитываются два сына. Им определили одну из комнат. Обустроили все по своему вкусу: светлые двери, цвет стен в тон и мебель. На фотографии с личной страницы в соцсетях — счастливая девушка на кухне красных оттенков. Татьяна любит печь торты и времени у плиты проводит немало. Но когда вернется к духовому шкафу в своей квартире, теперь непонятно.

— Мы здесь живем меньше года, заехали прошлым летом. Долго ждали, когда закончится ремонт. Квартира новая, хотелось, чтобы все было красиво. А теперь снова надо делать ремонт. Денег нет. Приобретать надо все. Но это нереально. Я даже примерно не могу подсчитать ущерб. Сколько сюда было брошено сил, не передать словами. Больно смотреть, как все рухнуло в один момент.

Во Владимир семья переехали специально, чтобы младший сын пошел в школу для слабовидящих детей. У мальчика проблема со зрением. И где ребенок теперь будет учиться, если ремонт не успеют закончить к осени, девушка не знает. Сейчас дети у бабушек. Находиться в квартире даже после уборки невозможно. Вонь — во всех комнатах. Чтобы запах выветрился, нужно время.

— Я не знаю, как мы пойдем в школу 1 сентября. Как будем ездить, как добираться. Как будем успевать. Обидно очень за инструмент, мы так долго выбирали пианино для сына, чтобы он смог заниматься. Пианино намокло, инструмент уже не звучит.

Разруха

Говоря о произошедшем, Татьяна не сдерживает слез. Разруха везде, куда ни глянь. Вместо квартиры с красивым ремонтом – дурно пахнущие квадратные метры. Девушка надеется, что компенсировать затраты ей помогут в управляющей компании.

По словам Татьяны, после прямого эфира на «Призыве» ей позвонил директор УК и обещал, что финансово семью поддержат. В ближайшее время специалисты оценят ущерб. Тогда можно будет планировать восстановление.

О том, что ремонт — это всегда испытание, девушка написала два года назад, когда только купили квартиру. На своей странице в популярном мессенджере Татьяна отметила: «Вы устали от однообразия супружеской жизни? Начните ремонт в квартире! В ремонте самое главное — не развестись…».

Вряд ли тогда она могла подумать, что это испытание ей придется пройти дважды.