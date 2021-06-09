Водителя и пассажира деблокировали из покореженной иномарки

Водитель и пассажир пострадали в ДТП в Киржачском районе. Мужчин зажало в покореженном автомобиле. Чтобы их вызволить, сотрудники МЧС проводили деблокировку. На место аварии также незамедлительно выехали подразделения ГИБДД и скорая медицинская помощь.
ДТП произошло в 3.50 на 9-м километре трассы Дубки – Киржач. По предварительной информации, водитель автомобиля «Volkswagen Tiguan» двигался со стороны деревни Дубки в Киржач. При прохождении левого поворота автомобиль слетел в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили «Призыву» в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие 8 человек и 3 единицы техники.
Травмы получили водитель иномарки, 35-летний житель Московской области, и его пассажир. Он ехал на переднем сиденье. Мужчин госпитализировали в больницу.
Судя по фотографиям, сделанным на месте аварии, автомобиль пострадал очень сильно. Транспортное средство напоминает скорее груду покореженного металла. Спасатели напоминают, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям.
За помощью следует обращаться на телефон спасения «01» или «101».
29 ДТП за неделю
Только за прошлую неделю на дорогах Владимирской области произошло 29 ДТП. 5 человек погибли, 32 получили травмы. Среди них 5 несовершеннолетних. Зарегистрировано 3 происшествия с участием водителей в нетрезвом состоянии . 86 водителей, которых останавливали сотрудники Госавтоинспекции, управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказывались от прохождения медицинского освидетельствования.
Накануне крупное ДТП произошло около деревни Колокша в Собинском районе. Большегрузный автомобиль перегородил движение на федеральной трассе М-7 «Волга». На месте ДТП образовалась огромная пробка. Транспорт, который двигался во Владимир со стороны Москвы, практически остановился. Проезд организовали по обочине.
Ольга Ефремова
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области
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