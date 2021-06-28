Водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионера во Владимире

Во Владимире водитель «ВАЗа» сбил двух пешеходов. Один из них, 84-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. Смертельное ДТП произошло накануне на улице Верхняя Дуброва. По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил пенсионера, когда тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает ГТРК-Владимир со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Еще один пешеход получил травмы. Это женщина 1964 года рождения.

ДТП активно обсуждали в популярных владимирских пабликах. Пользователи высказали предположение, что причиной ДТП могла стать высокая скорость, с которой двигался водитель. Владимирцы отметили, что автомобилисты достаточно часто проносятся на начинающий гореть красный сигнал светофора. Однако точные причины аварии установит проверка. Сейчас ее проводят сотрудники полиции.

Обстоятельства случившегося уточняются.

В целом за май и июнь на дорогах области случилось 248 ДТП, в результате которых 34 человека погибли и 318 — ранены.

22 ДТП по вине пьяных водителей

Нарушение скоростного режима и управление транспортным средством в нетрезвом виде – основные причины аварий. Так, по вине пьяных водителей с начала года во Владимирской области случилось 22 аварии. Сотрудники ГИБДД оформили 646 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде.

Нередко аварии с участием пьяных водителей заканчиваются трагедиями. На минувшей неделе во Владимире вынесли приговор водителю, по вине которого погиб пешеход. ДТП произошло в сентябре прошлого года в Юрьевце. Лихач выехал на тротуар и сбил женщину. Позже она умерла в больнице. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.

Предположительно, в нетрезвом виде мог управлять автомобилем и водитель «Toyota», который наехал на коляску с полуторагодовалым ребёнком. ДТП произошло в микрорайоне Лунёво областного центра. Родители были на месте происшествия. Сразу вызвали «скорую». Ребёнка госпитализировали.