Водитель и ребёнок погибли в Селивановском районе. Ещё трое детей пострадали

Смертельная авария произошла сегодня в Селивановском районе. По состоянию на 14.10 известно о двух погибших — водителе автомобиля и его несовершеннолетнем пассажире. Ещё троих детей госпитализировали в медицинское учреждение. Авария произошла у деревни Некрасово. Это в 9 километрах от Красной Горбатки.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.

В пресс-службе УМВД России по Владимирской области пока нет подробной информации о ДТП. Сотрудники полиции и экстренных служб работают на месте происшествия.

На улице в момент аварии было светло, ясно и солнечно. О дорожных обстоятельствах, которые могли бы повлиять на действия водителя, не сообщается. «Призыв» будет держать читателей в курсе ситуации, дополняя информацию по мере её преступления.

Добавлено в 15.57

Прокуратура Владимирской области прислала пресс-релиз о происшествии. Приводим его полностью:

Органами прокуратуры Владимирской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 июня 2021 года в районе 13 часов возле деревни Некрасово Селивановского района.

По предварительной информации водитель, 1986 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате аварии он и 12-летний подросток погибли.

Еще трое несовершеннолетних детей, находившихся в это время в салоне автомобиля, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Селивановского района Антон Блинов.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора области.