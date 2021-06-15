Во Владимирском колледже культуры произошла вспышка коронавируса

Во Владимирском областном колледже культуры и искусства зафиксирована вспышка коронавируса. Положительные тесты получили сразу четыре студента. Все они проживали в общежитии и сейчас находятся на карантине. Информацию об этом «Призыву» подтвердила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. По словам специалиста, на данный момент состояние здоровья пациентов с ковидом опасений не вызывает.

— Все четыре студента из разных групп. Чтобы не допустить развития инфекции внутри учебного заведения, их поместили на карантин. При этом прошла информация, что эти ребята якобы госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Я ее не подтверждаю. Ребята болеют в легкой форме, — пояснила «Призыву» Марина Колтунова. — На данный момент взяты под контроль все люди, которые были в контакте с инфицированными. А само учебное заведение закрыто на дистанционное обучение.

По словам Марины Колтуновой, в настоящий момент в колледже проводится эпидемиологическое расследование. Важно установить всех возможных носителей вируса и изолировать их. Учащиеся сдали анализы на ковид, до получения результатов они будут находиться в общежитии. После чего, студенты с отрицательным тестом отправятся по домам.

Колледж уже прошел комплекс мероприятий по дезинфекции.

Что касается образовательного процесса, то по решению руководства учебного заведения, колледж перешел на удаленный режим работы. При этом преподаватели работают очно и готовы принимать государственные экзамены. Их расписание составлено с учетом разведения потоков учащихся. Экзамены принимаются с соблюдением санитарных норм, сообщает издание «Зебра» со ссылкой на областной департамент культуры.

Болеет молодежь

Вспышка коронавируса в колледже культуры и искусства – пока единственный подобный случай в образовательных учреждениях области, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речи о массовом переходе вузов на дистанционку пока нет. При этом исключать такого развития событий нельзя. Так, в Москве из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса большинство мероприятий летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации будут проведены удаленно с применением электронных образовательных технологий, сообщает издание «Коммерсантъ».

Настораживает и тот факт, что сейчас все больше стали болеть люди в возрасте от 18 до 29 лет. Так, в Москве доля молодежи среди инфицированного населения составляет примерно треть. И в нашей области тенденция на омоложение пациентов с ковидом тоже прослеживается. А значит, исключать вспышек инфекции среди студентов, нельзя.

Пока ситуация с распространением коронавируса во Владимирской области остается стабильной. Сегодня положительные тесты на опасную инфекцию получили 48 жителей региона. В лидерах статистики – город Владимир, где вирус подтвердили сразу у 9 человек.