Во Владимирской области за сутки зафиксирован 61 новый случай  коронавируса

На утро 18 июня во Владимирской области подтвержден еще 61 случай новой коронавирусной инфекции. Такие цифры приводит сайт регионального управления Роспотребнадзора. Это пока самый высокий показатель за лето. Интенсивный суточный прирост числа заболевших начался 16 июня. На данный момент ковидом болеют 1 147 жителей региона. За прошедшие сутки выздоровели 52 пациента. Один человек с подтвержденным диагнозом скончалсясообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Больше всего заболевших во Владимире — 15 человек за сутки. Далее следуют Гусь-Хрустальный, Ковровский и Муромский районы. Там лабораторно подтверждено по 6 новых случаев.

Чуть ниже прирост числа заболевших в других территориях:

Петушинский район — 3 человека

Камешковский район — 3 человека

Александровский район — 3 человека

Киржачский район — 3 человека

Вязниковский район — 2 человека

Суздальский район — 2 человека

Юрьев-Польский район — 2 человека

Меленковский район — 2 человека

Собинский район — 2 человека

Селивановский район — 2 человека

Гороховецкий район — 1 случай

Судогодский район — 1 случай

Кольчугинский район — 1 случай

г.Радужный — 1 случай

Справка: всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 434 случая заболевания: 7847 — во Владимире, 4160 — в Гусь-Хрустальном районе, 3780 — в округе Муром, 2471 — в Ковровском, 2172 — в Александровском, 2022 — в Петушинском, 1443 — в Юрьев-Польском, 1346 — в Вязниковском, 1525 — в Кольчугинском, 1287 — в Суздальском, 1066 — в Собинском, 1084 — в Киржачском, 960 — в Меленковском, 815 — в Камешковском, 756 — в Гороховецком, 728 — в Селивановском, 537 — в Судогодском районах, 435 — в Радужном. Болезнь за время пандемии победили 32 047 человек. Скончались от коронавируса 1240 человек.

— Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование, — отмечается на сайте управления Роспотребнадзора по Владимирской области. — Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

Накануне Роспотребнадзор направил областным властям ряд рекомендаций. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 эксперты призывают ограничить работу общепита, запретить выпускные вечера и дискотеки, перевести 30 % сотрудников на удаленку. Об этом «Призыву» сообщила пресс-секретарь регионального управления Марина Колтунова в телефонном разговоре.

— Все чаще положительные тесты получают совсем молодые люди. Число инфицированных в возрасте от 18 до 29 лет увеличилось на 25,7%. В возрасте от 30 до 49 лет — на 14,5%. В связи с этим мы вышли с предложением вывести новые ограничительные меры, — рассказала Марина Колтунова.

На данный момент неизвестно, какие решения примут в «Белом доме». Прошлый опыт показывает, что об ограничительных мерах власти Владимирской области сообщают в пятницу вечером, ближе к концу рабочего дня. Следите за новостями «Призыва».