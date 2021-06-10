Во Владимирской области выявили 47 случаев коронавируса за сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. По данным ведомства, за последние сутки на территории региона лабораторно подтверждены 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на три меньше, чем накануне. Больше всего заболевших – во Владимире, где положительные тесты на COVID-19 получили 9 человек.

На втором месте – Муромский район с шестью заболевшими. На третьем – Ковровский район, где официально подтверждены 5 случаев заболевания. Четыре случая выявлены в Гусь-Хрустальном районе, по три — в Александровском и Камешковском; по два – в Петушинском, Вязниковском, Киржачском, Суздальском, Юрьев-Польском и Собинском районах. Единичные случаи коронавируса обнаружены в Меленковском, Судогодском, Кольчугинском, Гороховецком районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 34 027 случаев заболевания.

По состоянию на 9 июня в медицинских организациях региона развернуты 738 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них заняты 77,9%, свободными остаются 163 койки. За последние сутки выздоровели 45 человек, не справились с болезнью и ее осложнениями трое жителей Владимирской области.

Всплеск заболеваемости

Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной. Вчера на территории страны были выявлены 10 407 случаев COVID-19, сегодня — 11 699. Это максимальное значение с начала марта.

Наибольшее число новых случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. При этом почти половина заболевших – жители столицы. Здесь планируют в ближайшие дни открыть дополнительные больницы для борьбы с коронавирусом. Об этом на встрече с рестораторами сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме этого, будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. По мнению столичных властей, справиться с очередным всплеском заболеваемости удастся без применения крайних мер.

— Мы никаких локдаунов не собираемся вводить, — сказал Сергей Собянин. При этом мэр попросил общепит, ресторанный бизнес и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм.

— Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию, — приводит слова градоначальника ТАСС.

Между тем специалисты связывают рост числа заражений с увеличением социальных контактов, несоблюдением мер безопасности и недостаточным уровнем вакцинации.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. А еще следует регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь. Это экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

Ранее «Призыв» сообщал, что специалисты предупреждают о третьей волне коронавируса.