Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели 52 человека

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что за прошедшие сутки на территории региона лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая больше, чем накануне. В лидерах по-прежнему город Владимир. Вирус подтвердился у 10 жителей областного центра. На втором месте – Муромский район с шестью заболевшими. На третьем – Гусь-Хрустальный район, там пять случаев заболевания.

Четыре случая обнаружили в Александровском районе; по три – в Петушинском, Суздальском, Камешковском и Ковровском; по два — в Вязниковском, Собинском, Селивановском, Судогодском и Меленковском районах. Единичные заражения COVID-19 выявлены в Киржачском, Гороховецком, Кольчугинском, Юрьев-Польском районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 34 317 случаев заболевания.

По состоянию на 16 июня в медицинских организациях региона развернуты 828 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них заняты 89,4%, свободными остаются 88 коек. За последние сутки во Владимирской области выздоровели 48 человек. Три человека скончались.

Как подготовиться к вакцинации

Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как подготовиться к вакцинации от коронавирусной инфекции. Специалисты рекомендуют не затягивать, сделать прививку сейчас и всем.

— Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку. Прививаясь от таких инфекций, вы делаете не только личный выбор, но и проявляете ответственность по отношению к близким, к семье, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась в принципе. Помните, что вакцинация особенно необходима, с учетом того, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом, — сообщают в ведомстве.

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает, что жители региона старше 60 лет могут воспользоваться транспортом учреждений социального обслуживания для поездки на вакцинацию. Для этого пенсионерам необходимо обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения, а также на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Доставка до пунктов вакцинации и обратно осуществляется бесплатно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Выезды организуются по утвержденному графику на специальном автотранспорте.

Запись на вакцинацию для всех жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Ранее «Призыв» рассказывал, что во Владимирском областном колледже культуры и искусства зафиксирована вспышка коронавируса. Положительные тесты получили сразу четыре студента.