Во Владимире в пункты вакцинации выстраиваются очереди

Жители областного центра стали активно записываться на вакцинацию. Прививочные кабинеты сегодня полностью загружены. Свободных ячеек для записи на ближайшие дни нет в большинстве медицинских учреждений города. Когда пытаешься записаться через регистратуру или портал госуслуг, вас просят перезвонить или ставят заявку в лист ожидания.

— Я сегодня попыталась записаться на вакцинацию через госуслуги. Выбрала по очереди три поликлиники областного центра. Но везде меня просто добавили в лист ожидания. Формулировка одинаковая: в настоящее время отсутствуют медицинские должности, на которые доступна запись через ЕПГУ, — рассказала «Призыву» Наталья Соловьева. — Попробовала перейти по ссылке. И тоже никаких точных дат. Меня просто добавили в лист ожидания. Информация о записи поступит в личный кабинет. Буду ждать.

Желающих записаться на вакцинацию ставят в лист ожидания.

Когда Наталье придет ответ, пока сказать сложно. Девушка планировала пройти оба этапа вакцинации до поездки на юг. Но теперь не факт, что успеет. Путевки в семье на конец августа. До этого времени надо еще сделать два укола с промежутком в три недели. При этом иммунитет выработается через 21 день после второго компонента. Времени осталось мало.

Врачи ждали

При этом еще на прошлой неделе таких проблем не было. Пройти прививочную кампанию можно было без очередей. Врачи в пустых коридорах ждали тех, кто хочет вакцинироваться. А власти региона даже разрабатывали бонусы для тех, кто добровольно придет в медпункт. Думали о дополнительном выходном дне или даже денежном вознаграждении.

— На прошлой неделе я записался на прививку без проблем. Заглянул на сайт госуслуг, там был большой выбор: дни, когда можно прийти на укол, время, когда это сделать удобнее, — говорит главный редактор «Призыва» Николай Лившиц. — Можно было выбрать медучреждение, где лучше привиться: кажется, предлагали два или три. Я выбрал поликлинику на Токарева (ближе к работе) и время – обеденный перерыв. Запись подтвердили – вот, собственно, и всё.

На прошлой неделе очередей в прививочные кабинеты не было.

О том, что неделю назад можно было записаться на прививку день в день, рассказали «Призыву» и в регистратуре одной из городских поликлиник. Мы просто позвонили по телефону в попытке найти свободные даты для вакцинации. Но до конца рабочей недели предложений нет.

— До 25 июня у нас все занято. Свободных ячеек нет. Стало очень много желающих вакцинироваться. Постоянно звонят. При этом ровно семь дней назад мы зазывали людей, можно было прийти, сразу записаться и сделать прививку, — пояснили в регистратуре.

На прививку за паспортом

Ажиотаж в прививочных кабинетах, скорее всего, связан с тем, что активно на вакцинацию записывают сотрудников предприятий. Речь идет о сотнях учреждений разного рода деятельности, которые на фоне подъема заболеваемости решили сделать своим сотрудникам укол.

Руководители организаций получают возможность оформить паспорт коллективного иммунитета к COVID-19. Пока это начинание касается только промышленных предприятий. Но кто знает, что будет завтра?

Распоряжение о введении паспортов вчера подписал губернатор Владимир Сипягин. Согласно документу, если 60% работников либо прошли вакцинацию против коронавируса, либо уже перенесли этот недуг, предприятие будет работать в режиме наибольшего экономического благоприятствования. Даже если будут введены дополнительные ограничительные меры.

В регионе начнут выдавать паспорта коллективного иммунитета.

То, что ограничительные меры будут расширяться, очевидно. Заболеваемость идёт вверх. Уже сегодня положительные тесты на ковид получил 121 житель Владимирской области. Это на 22% больше, чем накануне, когда опасный вирус подтвердили у 101 пациента. И в 2,5 раза превышает показатели, актуальные на начало месяца. 1 июня коронавирус выявили у 48 человек.

В меню – прививка

Активное участие в прививочной кампании принимают рестораторы и отельеры Владимирской области. Сотрудники общепита запустили проект по вакцинации персонала от ковида. Предполагается, что посетитель кафе сможет еще на входе понять, обслуживают их люди с прививкой или без. Об этом будет сигнализировать специальная наклейка.

— Мы не хотим ограничений по работе предприятий общественного питания. Поэтому и запустили пилотный проект. Теперь, если наши сотрудники добровольно пройдут вакцинацию, мы будем полностью безопасны для своих посетителей и продолжим работать, несмотря на рост заболеваемости, — пояснила «Призыву» Марина Земскова.

Уже два дня сотрудники общепита вакцинируют своих сотрудников на цокольном этаже Центрального универмага. Именно это место выбрано для иммунизации работников ресторанов и кафе. При этом желающих сделать укол больше, чем вакцин, говорят рестораторы.

— Нам фактически поставили задачу до 15 июля привить 60% персонала первой ступенью (двухступенчатой вакцины), и владимирский общепит «погнал» это выполнять. Сейчас все сотрудников либо уговаривают, либо премии сулят. В итоге даже не хватает вакцин всем желающим, — пояснил «Призыву» совладелец ресторана «По чесноку» Артем Силонов.

Вакцина есть

При этом, по словам пресс-секретаря регионального департамента здравоохранения, препараты для прививки от коронавирусной инфекции в области есть в достаточной объеме. И дефицита с уколами от ковида нет. Как пояснил «Призыву» Андрей Трохин, на данный момент в регион поступило 146 тысяч доз вакцин.

Департамент здравоохранения опроверг информацию о дефиците вакцин.

В общей сложности, прививку от коронавируса уже сделали 123 тысячи жителей региона (меньше 10% населения). Из них 103 тысячи человек получили повторный компонент. Но этого явно недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

По расчетам специалистов, для предотвращения распространения вируса необходимо, чтобы переболели или вакцинировались 60% жителей региона. А до этих показателей нам пока очень далеко.

22 июня во Владимире открыт дополнительный пункт вакцинации. Теперь привиться от коронавируса без предварительной записи можно в кафе «ZZZED» по адресу: ул. Дворянская, 10. Это заведение располагается в цокольном этаже ЦУМ «Валентина». Пункт работает ежедневно, кроме воскресенья. В будние дни там можно привиться с 13.00 до 16.00, по субботам – с 10.00 до 14.00.

Кроме того, 24 июня в областном центре откроется ещё один пункт вакцинации – на территории гастромаркета «Рынок на Студёной» по адресу: ул. Дворянская, 27а. Он будет работать ежедневно, кроме воскресенья. По будням вакцинация будет организована с 13.00 до 16.00, по субботам – с 10.00 до 14.00.

Напомним, что во Владимире продолжает работать прививочный пункт в гипермаркете «Глобус». В нём можно вакцинироваться ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 14.00.

Как быстро удастся достичь нужных значений, пока сказать сложно. Несмотря на ажиотаж в прививочных кабинетах, точных данных о росте числа желающих вакцинироваться нет. Так, в Москве эта цифра увеличилась в 3-4 раза. При этом многие решили вакцинироваться не в поликлиниках, а в торговых центрах и павильонах.

Во Владимире таких людей тоже много. Например, очереди за прививкой выстроились в гипермаркете «Глобус». Если этот показатель является объективным, то желающих привиться стало больше в разы.