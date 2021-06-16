Во Владимире предлагают ликвидировать улицу Александра Невского

В год празднования 800-летия со дня роджения Александра Невского во Владимире могут ликвидировать улицу, названную именем известного полководца. Такое предложение высказала топонимическая комиссия. Об итогах июньского заседания рассказала мэрия.

В протоколе говорится, что расформировать улицу Александра Невского «в связи с отсутствием перспектив развития» предложил председатель Совета старейшин города Владимира Александр Акимов. На улице расположены всего два дома, их можно отнести к соседним улицам Комиссарова и Красносельской. Администрации Фрунзенского района комиссия порекомендует связаться с собственниками домов, расположенных на улице Александра Невского, для решения вопроса об их переадресации.

Имя Александра Невского предложено присвоить другому наиболее значимому объекту Владимира — строящемуся мосту через реку Рпень на Рпенском проезде.

Именем полководца назовут более значимый объект.

Мосты получили названия

На заседании топонимическая комиссия также приняла решение присвоить мостам во Владимире следующие названия:

Мост на ул. Верхняя Дуброва, ведущий в промзону – Мостостроевский мост;

Мост через реку Лыбедь от ул. Мира в сторону ДТЮ – Пушкарский мост;

Мост на Октябрьском проспекте над Лыбедской магистралью – Стрелецкий мост;

Мост на ул. Большой Нижегородской через реку Рпень у завода «Автоприбор» – Рпенский мост;

Мост на ул. Большой Московской от Соборной площади в сторону Золотых ворот – Мономахов мост;

Мост через реку Клязьма от ул. Муромской к Судогодскому шоссе – Муромский мост;

Мост в Манежном тупике – Троицкий мост.

За названия первых шесть мостов комиссия проголосовала единогласно. За Троицкий мост проголосовали 7 человек, 4 высказались против, 3 — воздержались.

Улицы и остановки

Топонимическая комиссия также рассмотрела вопрос о переименовании остановки «Рокадная» на пересечении улицы Полины Осипенко и Рокадной дороги. Новый вариант будет звучать как «Рокадная, производственный комплекс «АБИ»». Название предложило руководство предприятия. Комиссия согласилась.

Переименование одного из остановочных пунктов «Сады на Добросельской» комиссия решила пока отложить. Участники заседания дождутся предложений по вариантам его нового названия.

Предложение назвать одну из новых улиц Владимира в честь атеистов топонимическая комиссия не поддержала, посчитав это в настоящее время нецелесообразным. Не стали рассматривать члены топонимической комиссии и предложение назвать владимирскую улицу, парк или сквер в честь «Артека». Причиной стало то, что наименование не имеет прямого отношения к Владимиру.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимира выбрали место для установки памятника князю Андрею Боголюбскому. Голосование, которое проходило на сайте администрации областного центра в разделе «Голосование за городские проекты», завершилось.