Во Владимире организовали временные автобусные маршруты до Юрьевца, Энергетика и Пиганово

Сегодня во Владимире на маршруты не вышли автобусы четырех рейсов, обслуживаемых компанией «АДМ». Перевозчик в одностороннем порядке отказался от маршрутов №№ 15, 20С, 21С и 22, проинформировала мэрия. В сообщении пресс-службы «АДМ» сказано, что произошло это «в связи с истечением срока действия муниципальных контактов». При этом компания продолжает работать на маршрутах № 26 и 28.

Сюрприз за сюрпризом

Информация об отказе перевозчика работать на маршрутах появилась вчера вечером. Для решения проблемы городская администрация пустила с 18 июня новые автобусы с номерами 19С и 30С, которые частично будут дублировать исчезнувшие.

Вместо автобусов №№ 20С и 22 вышел 30С. Его маршрут — «Площадь Победы — Спасское — Пиганово — Рябинка». Время работы с 05.30 до 22.00. Интервал движения 20 минут.

Новый автобусный маршрут 19-С должен временно заменить 15-й и 21С. Он будет ездить от площади победы до Рябинки через Энергетик.

Обратите внимание, что добраться из микрорайонов Пиганово и Энергетик можно будет только до площади Победы.

Дальше придется пересаживаться на другой транспорт

Автобусные маршруты № 22С «Мосино — Рябинка», № 29-С «Энергетик — ул. Почаевская — Энергетик» и № 33-С «Пиганово — ул. Гагарина — Пиганово» продолжают свою работу в обычном режиме.

Автобусов не хватает

При этом очевидно, что автобусов на улицах города не хватает. На остановках люди по 40 минут не могли дождаться транспорта. Наша съемочная группа побывала на одной из них:

— Мне необходимо от Новинки доехать до Ленты. А что предлагает мне администрация? Доехать до Рябинки или площади Победы, сделать пересадку и доехать до Ленты? А кто мне компенсирует дополнительные деньги на проезд? – комментирует репортаж наша подписчица Людмила Павлова.

В мэрии уточняют, что единые проездные билеты и проездные билеты для льготных категорий граждан действуют и на временно введенных автобусных маршрутах в полном объеме. Но другие издержки, связанные с пересадками, вам придется брать на себя.

Пошли в отказ

Компания «АДМ» — прежде самый крупный перевозчик Владимира — отказалась почти от всех своих маршрутов. Неделю назад стало известно, что она больше не обслуживает наиболее востребованный рейс — №7С. Вместо «АДМ» их будет обслуживать компания «ОКТО».

Ранее стало известно, что пришли новые перевозчики на маршруты, где «АДМ» перестал работать с 1 июня. Так, «Владимирпассажиртранс» взял на себя маршруты № 6, 55 и 13.

У некогда могучего «АДМ» остаются только два маршрута — №№ 26 и 28. Но появилась информация о том, что и их планирует забрать «Владимирпассажиртранс». Об этом сообщил паблик «PRO Транспорт» Владимир News».

Также не исключено, что с 1 июля «АДМ» перестанет принимать единые проездные билеты на своих оставшихся маршрутах.