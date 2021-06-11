Во Владимире ограничат движение транспорта на улице Егорова

Новое ограничение движение транспорта во Владимире. Его введут по улице Егорова от дома № 11 до пересечения с улицей Растопчина. Проехать нельзя будет с 23.00 12 июня до 24.00 13 июня. Такое сообщение для жителей города сделала пресс-служба мэрии. Терпеть неудобства владимирцам придется из-за проведения ремонтных работ на теплосетях.

Автомобилистам предлагается объезд по Суздальскому проспекту, улицам Добросельской и Растопчина. Ограничение движение на Егорова скорректирует и маршруты общественного транспорта. На указанный период автобусы № 14 будут ехать от остановки «Гипермаркет «Глобус» по Суздальскому проспекту через остановку «магазин «Турист» и далее по улице Комиссарова по обычному маршруту.

Автобусы маршрута № 27 будут работать до остановки «улица Комиссарова» без заезда на улицу Растопчина.

— Просим пассажиров учесть данные изменения в движении городских автобусов №№ 14 и 27 при планировании своих поездок. Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям — о своевременном выборе путей объезда, — говорится на сайте мэрии.

Движение транспорта ограничат на сутки.

Ремонт теплосетей и дорог

Напомним, что из-за ремонта теплосетей жителям областного центра в последнее время приходится регулярно испытывать неудобства и заранее выбирать маршрут движения. Движение ограничивали на улицах Чайковского, Красноармейской и Мира. Работы на теплосетях продолжаются.

Справка. В 2021 году планируют полностью переложить порядка 20 километров коммуникаций подземным бесканальным способом прокладки. На реконструкцию трубопроводов направят 450 миллионов рублей, на текущий ремонт — еще 100 миллионов рублей. Специалисты «Т Плюс» уверяют, что это позволит улучшить надежность и качество снабжения горожан теплом и горячей водой.

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Ограничения движения транспорта во Владимире вводятся и по причине строительства дорог. «Призыв» уже сообщал, что с 10 июня до 15 июля проехать нельзя на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского. Если быть точнее, в районе дома № 2 по улице Юбилейной. Связано это со строительством самой ожидаемой дороги – Рпенского проезда. При этом общественный транспорт будет работать на данном участке без изменений. Ограничения движения также введены на улице Северной и Красносельской.