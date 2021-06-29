Во Владимире нашли перевозчика для возвращения маршрута № 21С

Администрация Владимира нашла перевозчика для востребованного автобусного маршрута № 21С «Энергетик — Мегаторг — ул. Куйбышева». Это будет компания ООО «Ремонтно-техническая станция», которая ранее уже подхватила у перевозчика «АДМ» маршруты № 6С, 12С, 32. Релиз о возобновлении работы маршрута № 21С опубликовала мэрия на официальном сайте. Правда, ни о причинах схода его с линии, ни о сроках отсутствия на дорогах города не сообщается. Ранее жителей Владимира уведомили, что вместо четырех маршрутов № 15, 20, 21 и 22, которые в одностороннем порядке отказался обслуживать перевозчик «АДМ» , выпускают новые укороченные версии № 19 и 30, следующие в Юрьевец, Пиганово, Мосино, Энергетик. Правда, пассажиры из присоединенных территорий жаловались, что эти автобусы можно увидеть в часы пик, но не днем.

Телефон «РТС» для пассажиров маршрутов №6, 12, 21, 32 — 8-920-933-31-52.

Начальник отдела транспорта города Юрий Иванов подписал договор с перевозчиком «РТС» сегодня, 29 июня. Автобусы на линию выйдут с 30 июня. По телефону компании «Ремонтно-техническая станция», указанному на сайте мэрии, поясняют, что планы по обслуживанию маршрута есть, но пока точное число автобусов и наличие в них валидаторов для обслуживания транспортных карт и единых социальных проездных неизвестно.

Из временного расписания движения автобусов маршрута № 21С можно понять, что интервалы увеличились. Теперь они больше 20 минут. Раньше было вдвое меньше, так как на линию, согласно реестру муниципальных маршрутов, должно было выходить 12 транспортных средств большой вместимости. Зато схема движения сохраняется. Этому радуются не только жители отдаленного от центра района Энергетика, но и работники промышленных предприятий, расположенных на «Рокадке».

Где автобус № 21?

За две недели отсутствия маршрута № 21 все работники компаний, находящихся на улицах Полины Осипенко, Почаевская, Юрьевская, Тракторная, вынуждены были ездить на других автобусах. Во время поездок кондукторам приходилось выслушать немало нелицеприятных слов в свой адрес.

— Я вам не директор автобазы и не администрация Владимира. Что вы все нас вините в работе общественного транспорта?! Мы-то ездим и стараемся выдерживать график, чтобы вас же довезти куда надо, — высказалась одна из кондукторов на маршруте № 24.

С 18 июня, когда компания «АДМ» сошла сразу с шести маршрутов № 12, 15, 20, 21, 22, 32, паблики в сети «ВКонтакте» пестрят гневными постами об отвратительной работе общественного транспорта. Хуже всего пришлось жителям восточного района, которым в отличие от Юрьевца и Энергетика не досталось и временных укороченных маршрутов. Многие были вынуждены ездить с пересадками и идти пешком до работы. Немало постов было и о сломанных автобусах, которые не выдерживали аномальной жары. На приколе за последние два дня на магистралях стояли и троллейбусы.