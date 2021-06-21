Во Владимире эвакуировали детсады после сообщения о минировании

Родители владимирских малышей, которые посещают дошкольные учреждения, вынуждены были сегодня сорваться с работы. После сообщения о минировании детских садов мам и пап попросили забрать своих детей. Информация быстро распространилась через чаты. В результате на час-два раньше привычного времени у ворот дошкольных учреждений был аншлаг.

Родительский переполох

— В родительском чате мы увидели информацию о том, что садик заминирован, надо срочно забрать ребенка. Я позвонила воспитателю группы, мне сказали: срочно приезжайте, детей вывели на улицу. Прилетела, как только смогла, дети на веранде, их по одному выдают родителям. Мамы и папы со всех сторон буквально бегут к дверям, забирают детей, — пояснила «Призыву» мама одного из воспитанников детского сада, — Говорят, ждут полицию с собакой, чтобы обследовать помещение. Конечно, такие ситуации — это большой стресс и для детей, и для родителей, и для сотрудников дошкольного учреждения.

Информация о том, что детские сады Владимира эвакуируют, подтвердили «Призыву» и в администрации города. По словам начальника управления по связям с общественностью и СМИ Александра Карпиловича, анонимное сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах пришло на электронный адрес мэрии. При этом никаких конкретных адресов оно не содержало.

Поэтому забрать детей раньше времени попросили всех мам и пап.

— Это очередная история с анонимным сообщением, которое поступило по электронной почте о том, что якобы заложены взрывные устройства в ряде учреждений дошкольного образования. Специальные службы отрабатывают ситуацию в соответствии с установленным алгоритмом. Администрация города приказала руководству детских садов вывести детей на веранды, — отметил Александр Карпилович. — Заранее приносим извинения родителям за действия неустановленных лиц, с которыми разберутся спецслужбы.

Не первый раз

Подобные сообщения приходят на электронную почту городской мэрии не первый раз, отметил Александр Карпилович. Например, 1 сентября учащиеся школы № 31, расположенной на улице Завадского, были экстренно эвакуированы. Причем первая смена благополучно отучилась, а учащиеся второй даже не успели встретиться с одноклассниками и учителями.

В тот день анонимные звонки с сообщениями о якобы заложенных устройствах коснулись сразу 10 школ и 10 детских садов областного центра. Дети были оперативно сняты с занятий, здания обследованы. Сообщения не подтвердились.