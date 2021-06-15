Вместо факультета ВлГУ откроют филиал медицинского вуза

Во Владимирской области могут открыть филиал Приволожского медицинского университета. С ректором этого вуза ведёт переговоры врио вице-губернатора Ольга Гребнева, курирующая социальную сферу. Её предшественник Сергей Шевченко также вынашивал подобные планы. При нём речь шла о создании отдельного факультета на базе ВлГУ. Однако этого не случилось. Ольга Гребнева считает, что на первых порах можно открыть ординатуру и курсы повышения квалификации, а потом уже запустить специалитет.
Молодёжи не дают расти
Открыть отдельный медуниверситет во Владимирской области нереально, считает врио вице-губернатора. Здесь нет достаточного количества статусных преподавателей — докторов и кандидатов наук. И заманить их сюда трудно — не поедут.
Ольга Гребнева, врио заместителя губернатора Владимирской области:
- А вот филиал открыть возможно.
- В Минздраве этот вопрос обсуждали. Там поддерживают это. Говорят, филиал открывайте. Не новое что-то.
- Нужны клинические базы.
- Может, кому-то из главных врачей не понравится, что будет ходить профессура, студенты. Непонятное сопротивление у нас есть.
Одна из причин дефицита кадров в медицине — отсутствие в регионе медвуза
Ольга Гребнева за три месяца работы в регионе побывала в ряде медучреждений и встретилась с большинством главврачей больниц и поликлиник. Её удивило отношение руководителей к молодым специалистам. Их держат в «чёрном теле»: не пускают в операционную, заставляют заниматься рутинной работой. Письма с просьбой предоставить средства на обучение молодых медиков в департамент не поступают. То есть молодёжи не дают расти, зато все говорят о дефиците специалистов.
Поддержка врачей
Между тем Ольга Гребнева уверена, что в регионе действуют эффективные виды поддержки, способные привлечь молодых специалистов. Они связаны с выплатами на жилье, с так называемыми подъёмными средствами.
Ольга Гребнева, врио заместителя губернатора Владимирской области:
- Здесь врачу дают два миллиона рублей за приход в первичное звено, и он может купить квартиру на эти деньги. Вы попробуйте ее купить около МКАДа.
- Два миллиона там даже на ипотеку не хватит. Бери семью и работай. С этого года программа реализуется и для врачей скорой помощи.
- Миллион еще может получить фельдшер. Уже два врача привлечены. Еще документы на рассмотрении.
- Программа заработает.
544 студента, зачисленных в медвузы в рамках целевого приема, получат по 12 тысяч рублей единовременно.
Во Владимирской области финансовая поддержка молодым медикам солидная – не каждый субъект РФ себе может такую позволить, считает вице-губернатор. В каких-то регионах дают 150 тысяч рублей, где-то — 250 тысяч. Во Владимирской области медикам остродефицитных специальностей, прибывшим в города с населением менее 50 тысяч человек, выделяют по 2 миллиона рублей. Кроме того, по 300 тысяч рублей получат 40 врачей первичного звена и по 100 тысяч — 82 молодых специалиста.
Также продолжится предоставление льготных ипотечных кредитов медикам, оплата снимаемого ими жилья и коммунальных услуг, а также наём для них жилых помещений.
Численность врачей в государственных медицинских организациях области – 4 645 человек. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях — 77,1%. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях — 66,2%. За год кадровый дефицит сократился на 10%.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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