Владимирцы за границей ждут признания «Спутника V» для поездки в прививочный тур

Российская вакцина «Спутник V» стремительно завоевывает мир: о ней мечтают итальянцы, едут к нам прививаться немцы, с нетерпением ждут турки. Мы поинтересовались у наших земляков, живущих за рубежом, как у них проходит вакцинация? И собираются ли они приехать в Россию, чтобы вакцинироваться?

В Европе многие готовы привиться российским «Спутником V». Но их останавливает один момент. Официально эта вакцина еще не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Возможно, «Спутник V» может быть сертифицирован в ЕС до конца июня. Такие сроки, по информации «Известий«, назвал министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло. Если это произойдет, то поток туристов, едущих на вакцинацию, возрастёт в разы. Тем более что «прививочные туры» в Россию уже действуют.

Вакционный туризм

В прошлом месяце российские туркомпании предложили россиянам и членам их семей, проживающим за границей, турпакет по вакцинации «Спутником V». В пакет входит проживание, транспортные услуги и сопровождение в центр вакцинации. Перелет до Москвы клиенты должны оплатить самостоятельно. И даже есть два варианта покупки тура. Первый — поездка в любой российский город с пребыванием в течение 21 дня (цена — 1500 евро). Второй — две поездки сроком на три дня каждая (цена за все 700 евро). Из Кишинева, например, тур иммунизации стоит 1190 евро.

Иностранцы могут вакцинироваться в России, имея разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ).

Вакционный туризм хотят развивать и в Сан-Марино. Запустить его планируют в августе, привив 90% собственного населения. Причем прививают российским «Спутником V»: в Сан-Марино будет доступно около 10 000 доз.

Немцы, напуганные сообщениями о летальных исходах от вакцины «AstraZeneca» и настоявшиеся в очередях за «Pfizer», решились приехать в Россию. Благодаря совместной инициативе немецкого филиала норвежской турфирмы «World Visitor» и «Общероссийскому народному фронту» (ОНФ) почти 50 иностранцев недавно приезжали в Москву на вакцинацию. В планах каждую неделю привозить 50 немцев на вакцинацию в Россию.

До 15 июня планируется привить около 30 миллионов россиян, сообщил глава Минздрава.

Другие страны решились на производство российской вакцины. Самой крупной площадкой зарубежного производства «Спутника» станет Индия. Вакцину будут производить в Китае, Южной Корее, Сербии, Беларуси, Бразилии, Аргентине, Турции, Иране, Казахстане, Египте, Италии (в некоторых странах производство уже стартовало). О своей готовности закупить «Спутник» в случае одобрения его европейским регулятором заявили в Австрии, Словении, Швеции.

Турция: пока только импортные вакцины

В Турции 17 мая закончился полный локдаун. Он, кстати, не распространялся на туристов, а вот турки сидели по домам. Работали лишь те, у кого было разрешение. Людям можно было выходить только в магазины и ближайшие пекарни. Ася Мамедова много лет живет в Турции. Женщина рассказывает, что вакцинация в стране идет полным ходом.

— Привились уже 25 миллионов. У нас вакцинируют в порядке очереди: работников медицины, пожилых (70-85 лет), уже дошли до тех, кому 55. У меня в окружении привились знакомые, соседи, свекры. Говорят, что побочек (пока) нет. Они прививались китайской вакциной «Sinovac». Есть еще европейская BioNTech (Pfizer), скоро будет российская «Спутник V». Турция планирует к середине лета привить все категории старше 18 лет.

Турки охотно прививаются, доверяют власти. Но есть те, кто категорически против вакцинации. Им могут позвонить и поинтересоваться о причинах отказа, а также провести разъяснительную беседу о важности прививки от коронавируса. К пожилым людям приходят домой делать прививку, если они не в состоянии прийти в поликлинику. Асе Мамедовой ехать в Россию за «Спутником V» не придется. Она получит его в Турции.

Израиль: впереди планеты всей

В Израиле проживают 9 миллионов человек, почти 5 миллионов уже вакцинированы. Эксперты считают, что Израиль по вакцинации впереди планеты всей.

Соня Гительман рассказывает, что базы с прививками от «Pfizer» стоят в каждом городе в парках, на набережных. Есть базы для туристов. Беженцев без страховки. В Израиле вводят и американскую вакцину «Moderna». Ходят слухи, что ее будут в основном делать дальше, так как «Pfizer» заканчивается. Очереди на прививки большие. Больше половины ее друзей старше 20 лет уже прошли вакцинацию, не говоря уже о тех, кто в возрасте.

— Люди, получившие уже две дозы вакцины, боятся тех, кто без вакцин. Они требуют запретить вход в школы детям непривитых родителей. Населению приходят письма, где предупреждают, что без вакцины они не имеют право приходить на рабочие места.

Открыто все, но это доступно лишь тем, кто имеет «зеленый паспорт» (сертификат о вакцинации).

Сейчас, говорит Соня, вакцинируют и онкологических больных, и беременных, и кормящих матерей, и людей с аутоиммунными заболеваниями — те группы, которые раньше могли не вакцинироваться. Возрастная планка по вакцинации упала до 14 лет. Говорят уже о вакцинации (с целью исследования) детей 7-10 лет.

Германия: ажиотаж, паника и протесты

Власти Германии планируют в июне отменить ограничения на вакцинацию, позволив любому взрослому гражданину получить прививку. Но пока вакцина распределяется только среди приоритетных групп населения, которые считаются самыми уязвимыми. Вера Тихомирова живет в Вюртемберге. По ее словам, у них мало кто прививается, особенно среди медиков. Вера переболела с семьей коронавирусом год назад, прививаться не хочет.

— У этих новых вакцин помимо известных побочек есть опасность развития тяжёлых иммунных заболеваний. Врачи требуют прекратить панику. Но немцы — паникеры по своей натуре. Поэтому хотят скорее привиться. В русскоговорящей среде ещё ни один знакомый не сделал прививку. У нас в Бадене есть прививочный центр, но он пустует: то прививок нет, то народа нет. Проблема в том, что нам, непривитым, сейчас собираются ограничить права и свободу передвижения. По этому поводу сейчас много протестов в стране.

Школы закрыты уже второй год с перерывами. После открытия потребуется официальный тест, чтоб прийти в школу.

Вера сетует, что придётся ребенка оставлять дома, так как у нее с мужем собственная клиника. И если будет положительный тест, то клинику закроют на три недели. Немцы считают, что «Спутник V» — один из лучших препаратов. Но в стране его нет. Однако и в Россию, считает Вера, за прививкой смысла ехать нет. Ведь этот препарат Европой не разрешен, к сожалению.

До врачей не дозвониться

Наталья Лялина живет в Зигене (земля Северного Рейна, недалеко от Кельна). В Зигене проживают более 100 000 человек. У населения неоднозначное отношение к вакцинации.

— Многие немцы выжидают. И я тоже жду, хотя иногда муж предлагает: сходим, сделаем? Вакцинируется в основном старшее поколение. Недавно стали и молодых вакцинировать. Народ записывается, ждет своей очереди 2-3 недели. В воскресенье магазины не работают, а вот в прививочный центр очередь, соблюдая дистанцию, немцы ждут своей обещанной прививки.

По словам Натальи, привиться можно не только в прививочном центре, но и у домашних терапевтов. Но здесь сложность в том, что линии постоянно заняты. И тем, кто болеет, дозвониться стало в разы сложнее. Вакцинироваться в Россию Наталья вряд ли поедет. Не из-за недоверия к нашей вакцине. Просто степень опасности, по её мнению, не столь велика.

Испания, Италия: когда-нибудь придет и ваша очередь

Анна Ерошина отсидела карантин в Аликанте (Испания), пережила перебои в поставках с продуктами. Сейчас многие испанцы хотят привиться, но в стране сначала прививали медиков, учителей, полицию. И только потом начали делать прививки по возрастам, начиная с пожилых. Молодежи и тем, кому 40-60, ждать своей очереди еще долго.

В Италии сейчас трудно найти свободное место для записи на прививку.

У многих итальянцев сохраняется скептицизм, но большинство готовы прививаться любой вакциной, лишь бы не заболеть и не сдавать больше тесты. Татьяна Маринини собралась лететь домой за прививкой.

— У меня двойное гражданство. Я в июне хочу попасть домой в Россию, на месяц, чтобы привиться «Спутником». Я даже не знаю, когда в Римини дойдет очередь до нас. В «AstraZeneca» я не верю, «Pfizer» не дождаться. У меня очень богатые соседи летали в марте в Арабские Эмираты, там делали прививку. В ЕС ситуация с вакцинацией странная: где-то много прививок, но мало желающих, где-то наоборот. Вовсю говорят о ковидных паспортах, что-то уже тестируют. Получается, если ты не сделал прививку, то тебя никуда не пустят.