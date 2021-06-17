Владимирцы смогут получить бонусы за прививку от ковида

Варианты предоставления бонусов за добровольное вакцинирование разрабатывают во Владимирской области. Рассматривают два варианта: отгулы работникам бюджетных учреждений и денежные гранты активным муниципалитетам. О введении обязательной вакцинации речи пока не идёт. «В этом вопросе важна добровольность», — подчеркнул губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на вчерашней пресс-конференции.
Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:
- По поводу вакцинации сотрудников тех или иных отраслей — общепита, сферы культуры, — об этом должен думать работодатель.
- Надо уговаривать сотрудника. Он же может заразить посетителя или сам заразиться.
- Предприниматель понесёт ущерб. Об этом он должен думать. Обязательную вакцинацию вводить не будем.
- Будем вводить гранты муниципалитетам за качественную работу. Они на земле, совместно с главврачами больниц.
- Второй вопрос. Думаем о предоставлении отгула или дополнительного дня к отпуску для бюджетной сферы.
- Бизнес пусть подумает дать дополнительный день сейчас и обезопасить себя потом от месяцев простоя, когда сотрудник заболеет.
Вместе с тем, глава региона понимает, что темпы вакцинации надо наращивать. Для этого методы стимулирования население требуется расширить. Пока запущена социальная реклама на улицах городов и в СМИ о вакцинации. Акцент сделали на указании на то, что наличие антител не влияет на вакцинацию.
Лучше привиться, чем заразиться, срифмовал губернатор.
Владимир Сипягин предложил представителям СМИ поделиться идеями, как ещё привлечь жителей к вакцинации. При этом сам губернатор пока не привит, но обещает это сделать сегодня, 17 июня.
— Завтра планирую привиться. Надо думать о близких. Моя мама месяц назад привилась. 85 лет. Всё хорошо. Уехала в деревню, в полной безопасности. Наслаждается жизнью и огородом.
Третья волна
Ситуация с заболевшими коронавирусной инфекции снова вызывает тревогу. Во Владимирской области растёт число заразившихся пациентов, которые нуждаются в госпитализации. На данный момент занято почти 90% коечного фонда. Всего есть 828 коек, в инфекционных госпиталях находится 740 человек.
Власти готовы открыть дополнительные койки для больных ковидом. Утверждена маршрутизация пациентов. Лекарства и средства индивидуальной защиты есть в достатке, уверяет губернатор. И, опять же, добавляет, что справиться с «третьей волной» пандемии удастся ударными темпами вакцинации.
Пришёл — привился
Во Владимирской области сейчас работают 170 пунктов вакцинации, действует 18 мобильных бригад, выезжающих для вакцинации населения. Прививают в 4-х крупных торговых комплексах области:
- Владимир – в гипермаркете «Глобус»
- Ковров — перед торговым центром «Ковров молл»
- Муром — у ТЦ «Западный» и «Зефир в мармеладе»
Сейчас хотят открыть ещё один пункт — в гипермаркете «Лента». Журналисты пожаловались губернатору на то, что режим работы этих пунктов не рассчитан на рабочих людей. Те в будни выбраться из офиса не могут. Владимир Сипягин сказал, что увеличить время работы пунктов проблематично: врачи возвращаются в свои лечебные учреждения. От основной работы их никто не освобождал. А заменить их некем: кадровый дефицит.
Губернатор также посетовал, что молодежь не активна в прививочной кампании. Сообщил, что компании «Генериум», работающей в Петушинском районе и выпускающем вакцину «Спутник», он доверяет. И причин отказываться от прививки от ковида не видит.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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