Владимирцы смогут получить бонусы за прививку от ковида

Варианты предоставления бонусов за добровольное вакцинирование разрабатывают во Владимирской области. Рассматривают два варианта: отгулы работникам бюджетных учреждений и денежные гранты активным муниципалитетам. О введении обязательной вакцинации речи пока не идёт. «В этом вопросе важна добровольность», — подчеркнул губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на вчерашней пресс-конференции.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:

По поводу вакцинации сотрудников тех или иных отраслей — общепита, сферы культуры, — об этом должен думать работодатель.

Надо уговаривать сотрудника. Он же может заразить посетителя или сам заразиться.

Предприниматель понесёт ущерб. Об этом он должен думать. Обязательную вакцинацию вводить не будем.

Будем вводить гранты муниципалитетам за качественную работу. Они на земле, совместно с главврачами больниц.

Второй вопрос. Думаем о предоставлении отгула или дополнительного дня к отпуску для бюджетной сферы.

Бизнес пусть подумает дать дополнительный день сейчас и обезопасить себя потом от месяцев простоя, когда сотрудник заболеет.

Вместе с тем, глава региона понимает, что темпы вакцинации надо наращивать. Для этого методы стимулирования население требуется расширить. Пока запущена социальная реклама на улицах городов и в СМИ о вакцинации. Акцент сделали на указании на то, что наличие антител не влияет на вакцинацию.

Лучше привиться, чем заразиться, срифмовал губернатор.

Владимир Сипягин предложил представителям СМИ поделиться идеями, как ещё привлечь жителей к вакцинации. При этом сам губернатор пока не привит, но обещает это сделать сегодня, 17 июня.

— Завтра планирую привиться. Надо думать о близких. Моя мама месяц назад привилась. 85 лет. Всё хорошо. Уехала в деревню, в полной безопасности. Наслаждается жизнью и огородом.

Третья волна

Ситуация с заболевшими коронавирусной инфекции снова вызывает тревогу. Во Владимирской области растёт число заразившихся пациентов, которые нуждаются в госпитализации. На данный момент занято почти 90% коечного фонда. Всего есть 828 коек, в инфекционных госпиталях находится 740 человек.

Власти готовы открыть дополнительные койки для больных ковидом. Утверждена маршрутизация пациентов. Лекарства и средства индивидуальной защиты есть в достатке, уверяет губернатор. И, опять же, добавляет, что справиться с «третьей волной» пандемии удастся ударными темпами вакцинации.

Пришёл — привился

Во Владимирской области сейчас работают 170 пунктов вакцинации, действует 18 мобильных бригад, выезжающих для вакцинации населения. Прививают в 4-х крупных торговых комплексах области:

Владимир – в гипермаркете «Глобус»

Ковров — перед торговым центром «Ковров молл»

Муром — у ТЦ «Западный» и «Зефир в мармеладе»

Сейчас хотят открыть ещё один пункт — в гипермаркете «Лента». Журналисты пожаловались губернатору на то, что режим работы этих пунктов не рассчитан на рабочих людей. Те в будни выбраться из офиса не могут. Владимир Сипягин сказал, что увеличить время работы пунктов проблематично: врачи возвращаются в свои лечебные учреждения. От основной работы их никто не освобождал. А заменить их некем: кадровый дефицит.

Губернатор также посетовал, что молодежь не активна в прививочной кампании. Сообщил, что компании «Генериум», работающей в Петушинском районе и выпускающем вакцину «Спутник», он доверяет. И причин отказываться от прививки от ковида не видит.