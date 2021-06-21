Владимирцы начали принимать отремонтированные дворы

Работы по благоустройство дворов вышли на «экватор» — половина сделана. Комиссия начала приёмку объектов. В числе принимающих сами жителей домов. Без их одобрения денег подрядчику не заплатят. В нынешнем году в бюджетную программу ремонта попал 31 двор областного центра. Контракты на выполнение работ разыграли еще зимой. К 1 июлю, по требованию Минстроя, работы надо закончить.

Все дворы ремонтируются по федеральному проекту. За потраченные средства нужно вовремя отчитаться перед центром. Иначе следующего транша не получить. В мае на ремонт добавили ещё денег из городского бюджета. Каждому из 25 депутатов горсовета выделили по 2 миллиона рублей на выполнение наказов избирателей. Часть денег пошла на дворы. Их, таким образом, прибавилось ещё восемь. Остальные средства пошли на детское оборудование площадок, скверы и т.п.

Под бдительным оком

Жильцы контролируют ход работ. Обычно, конечно, не все собственники. Да это и не требуется. За работами могут наблюдать старшая по дому или председатель ТСЖ.

— Мы контролировали всё от и до. Подрядчики — работники трудолюбивые, из Армении. Всё качественно сделали. Да ещё дополнительно водосток установили, чтобы вода под дом не шла. У нас такие лужи во дворе были, такая грязь! А теперь все чисто и красиво, — рассказала «Призыву» старшая по дому № 37 по улице Лермонтова Валентина Разина.

Жители дома платят 3% от сметы благоустройства двора.

Во дворе малоквартирных жилых домов заменили асфальт на проезжей части, все пешеходные дорожки и подходы к подъезду, а также поставили лавочки и урны. Представитель управляющей компании Артур Закарян обещал жителям обновить и облупившийся фасад дома.

В минимальный перечень работ во дворах входит асфальтирование дороги и тротуаров, установка лавочек и урн, а также наружное освещение. Парковки и детские площадки делают по отдельной смете. По ней жителям предлагают 50%-ю скидку. Но собственники и на такие траты, как правило, не идут.

Ремонт по тарифу

Дворовые территории — это часть общего имущества собственников жилья. По закону, обслуживать и ремонтировать их обязаны собственники за свой счет. Но учитывая, что многие годы до приватизации жилья и выделения земельных участков дома дворы не ремонтировались, бюджеты разных уровней оказывают поддержку собственникам. Правда, совсем не в тех объемах, что требуется в действительности.

— В этом году заявлялись более 300 дворов. В программу попал 31. Ещё восемь добавились за счет экономии на торгах, — сообщил зам. начальника управления ЖКХ владимирской мэрии Дмитрий Еропов. — В сентябре начнём отбор дворов на будущий год.

Показатели нынешнего года — среднестатистические. Ежегодно получают финпомощь из бюджета около 40 территорий. Менее чем десятая часть от количества дворов, где требуется ремонт. Сделать же эти работы силами собственников не представляется возможным.

Жители ежемесячно платят за обслуживание и ремонт общедомого имущества порядка 18-20 рублей за квадратный метр жилплощади. Но этих средств хватает только на текущие работы.

А ведь в практике Владимира есть примеры, когда за счёт экономии на обслуживании остаются деньги на асфальтирование дороги во дворе. Вернее, на ямочный ремонт там. К примеру, управляющая компания «МУП ЖРЭП», которая ликвидирует ямы за счёт тарифа на техсоблуживание.

Об этом собственники жилья могут попросить и другие УК. Надо провести собрание собственников жилья и определить список работ за счет тарифа. Возможно, управляющие компании потребуют доплаты, но расходы они обязаны подкрепить сметами и отчетами о выполненных работах.