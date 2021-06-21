Во дворе обновили тротуары и лавочки

Владимирцы начали принимать отремонтированные дворы

Обновят 10% дворов, нуждающихся в ремонте

Работы по благоустройство дворов вышли на «экватор» — половина сделана. Комиссия начала приёмку объектов. В числе принимающих сами жителей домов. Без их одобрения денег подрядчику не заплатят. В нынешнем году в бюджетную программу ремонта попал 31 двор областного центра. Контракты на выполнение работ разыграли еще зимой. К 1 июлю, по требованию Минстроя, работы надо закончить.

Все дворы ремонтируются по федеральному проекту. За потраченные средства нужно вовремя отчитаться перед центром. Иначе следующего транша не получить. В мае на ремонт добавили ещё денег из городского бюджета. Каждому из 25 депутатов горсовета выделили по 2 миллиона рублей на выполнение наказов избирателей. Часть денег пошла на дворы. Их, таким образом, прибавилось ещё восемь. Остальные средства пошли на детское оборудование площадок, скверы и т.п.

Во дворах ставят новые лавочки

Во дворах ставят новые лавочки

Под бдительным оком

Жильцы контролируют ход работ. Обычно, конечно, не все собственники. Да это и не требуется. За работами могут наблюдать старшая по дому или председатель ТСЖ.

— Мы контролировали всё от и до. Подрядчики — работники трудолюбивые, из Армении. Всё качественно сделали. Да ещё дополнительно водосток установили, чтобы вода под дом не шла. У нас такие лужи во дворе были, такая грязь! А теперь все чисто и красиво, — рассказала «Призыву» старшая по дому № 37 по улице Лермонтова Валентина Разина.

Жители дома платят 3% от сметы благоустройства двора.

Во дворе малоквартирных жилых домов заменили асфальт на проезжей части, все пешеходные дорожки и подходы к подъезду, а также поставили лавочки и урны. Представитель управляющей компании Артур Закарян обещал жителям обновить и облупившийся фасад дома.

Дворы приведут в порядок к июлю 2021

Дворы приведут в порядок к июлю 2021

В минимальный перечень работ во дворах входит асфальтирование дороги и тротуаров, установка лавочек и урн, а также наружное освещение. Парковки и детские площадки делают по отдельной смете. По ней жителям предлагают 50%-ю скидку. Но собственники и на такие траты, как правило, не идут.

Ремонт по тарифу

Дворовые территории — это часть общего имущества собственников жилья. По закону, обслуживать и ремонтировать их обязаны собственники за свой счет. Но учитывая, что многие годы до приватизации жилья и выделения земельных участков дома дворы не ремонтировались, бюджеты разных уровней оказывают поддержку собственникам. Правда, совсем не в тех объемах, что требуется в действительности.

— В этом году заявлялись более 300 дворов. В программу попал 31. Ещё восемь добавились за счет экономии на торгах, — сообщил зам. начальника управления ЖКХ владимирской мэрии Дмитрий Еропов.В сентябре начнём отбор дворов на будущий год.

Показатели нынешнего года — среднестатистические. Ежегодно получают финпомощь из бюджета около 40 территорий. Менее чем десятая часть от количества дворов, где требуется ремонт. Сделать же эти работы силами собственников не представляется возможным.

Во дворе сделают и площадки к подъездам

Во дворе сделают и площадки к подъездам

Жители ежемесячно платят за обслуживание и ремонт общедомого имущества порядка 18-20 рублей за квадратный метр жилплощади. Но этих средств хватает только на текущие работы.

А ведь в практике Владимира есть примеры, когда за счёт экономии на обслуживании остаются деньги на асфальтирование дороги во дворе. Вернее, на ямочный ремонт там. К примеру, управляющая компания «МУП ЖРЭП», которая ликвидирует ямы за счёт тарифа на техсоблуживание.

Во двор привезли новые поребрики

Во двор привезли новые поребрики

Об этом собственники жилья могут попросить и другие УК. Надо провести собрание собственников жилья и определить список работ за счет тарифа. Возможно, управляющие компании потребуют доплаты, но расходы они обязаны подкрепить сметами и отчетами о выполненных работах.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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