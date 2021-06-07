Владимирскую область ожидает грозовой бум

Владимирскую область, впрочем, как и всю Центральную Россию, на этом неделе ожидает грозовой бум. Такой прогноз сделали синоптики центра погоды «Фобос». Причиной тому станет южный циклонический вихрь, высокая влажность воздуха, близкая к тропической, и тепло. В течение всей недели прогнозируются ливни с грозами. Вероятны порывы шквалистого ветра и слабый мозаичный град с диаметром до нескольких сантиметров.

— При этом общее количество осадков за ближайшие 6 суток может составить до 60 мм, или 80% месячной нормы. То есть за каждый день в среднем будет выливаться по ведру на квадратный метр поверхности, — сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме.

Осадки ожидаются в течение всей недели.

Температурный фон ожидается ровным. Ночами воздух не будет остывать ниже +10…+15 градусов, а днем столбики термометров будут колебаться от +20 до +24 градусов.

Прогноз на лето

Если говорить о погоде летом в целом, то синоптики центра погоды «Фобос» заверяют, что оно будет умеренно теплым и с небольшим недобором по осадкам. Экстремальных погодных сценариев не ожидается.

— Средняя температура воздуха за всё лето лишь немного — на 0,5-1,5 градуса — превысит многолетние показатели: ночью плюс 12,3, днем плюс 22,1. А недобор по осадкам составит всего 10-20%, при норме 246 миллиметров. В целом же лето будет умеренно теплым и чуть «суховатым», то есть практически таким, каким оно должно быть в средней полосе России, — сообщил РИА Новости Евгений Тишковец.

По предварительным прогнозам, лето в целом будет хорошее.

Купальный сезон

А пока дождливая, но теплая неделя ускорит открытие полноценного купального сезона в регионе. Вода в реках и озерах прогреется до +18…+20 градусов, заверяют синоптики. Напомним, что купальный сезон стартовал в области 1 июня. В этом году в регионе подготовлены 52 места массового отдыха людей на воде. Все они прошли освидетельствование.

Список всех пляжей можно найти на сайте ГУ МЧС России по Владимирской области. Во Владимире их четыре. Они расположены на озере Глубоком, реке Клязьме, водоемах Семязино и Содышка.

Между тем в чрезвычайном ведомстве напоминают: залог безопасного отдыха на водоёме — соблюдение всех требований безопасности. Запрещено купаться в необорудованных для этого местах, оставлять детей у воды без присмотра, а также заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения или в плохом самочувствии.

Если вы стали очевидцем происшествия на воде, сообщите об этом по номерам 101 и 112.

На минувшей неделе с разницей в один день во Владимирской области произошли сразу две трагедии на воде. Погибли два пенсионера.