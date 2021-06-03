Владимирский «КамАЗ», обрушивший мост, достали из воды

«КамАЗ» с номерами 33-го региона, обрушивший мост в Ивановской области, достали из воды. Спасательная операция развернулась на реке Тезе в селе Холуй. Чтобы поднять большегруз, на место происшествия прибыл подъемный кран из Москвы, способный выдернуть автомобиль весом до 250 тонн. Сам процесс занял больше часа и транслировался местными жителями в режиме онлайн.

«КамАЗ» провел в заточении несколько дней, но сильно не пострадал. Более того, грузовик смог покинуть злополучное село своим ходом. Об этом со ссылкой на департамент дорожного хозяйства и транспорта соседнего региона сообщают «Ивановские новости». Теперь собственник автомобиля должен будет восстановить разрушенную конструкцию.

— Собственник транспортного средства уже установлен. Он за свой счет восстановит мост в течение месяца, — отмечается на официальном сайте департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

«КамАЗ» перевозил песок

Большегруз провалился под воду 28 мая после того, как водитель многотонной машины рискнул проехаться по мосту. Переправа соединяла поселок с региональными трассами и давно считалась аварийной. На подъезде к ней значилось ограничение по массе 3,5 тонны. Не заметил его водитель или просто решил проигнорировать — вопрос. Так или иначе, конструкция не выдержала веса «КамАЗа» и под тяжестью груженого автомобиля обрушилась.

— Местные жители этим мостом очень дорожили — единственная переправа. А вот водитель «КамАЗа», ехавший из Владимирской области в Южу, беречь его не стал. Остановился, правда, перед мостом. Спросил у прохожего: «Как думаешь, выдержит или нет?». Вместе решили, что выдержит и… результат на фото, — приводит слова начальника отдела информации УМВД по Ивановской области Владислава Радостина агентство «ivanovonews.ru».

За грузовиком, который ушел под мост, следовало еще несколько большегрузов, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Холуйского сельского поселения. Однако после обрушения конструкции они вынуждены были искать пути объезда. В результате инцидента никто не пострадал.

Трактор ушел под воду

Ранее «Призыв» сообщал, что груженный навозом трактор ушел под лед в Суздальском районе. Инцидент произошел в поселке Садовый. Фотографии и видео происшествия прислали в редакцию местные жители. На кадрах хорошо видно, как тяжелая техника съехала в водоем. Кабина трактора проломила лед и начала тонуть. В это время прицеп свалился на бок и перегородил дорогу. А навоз раскидало по всей проезжей части.

Операция по спасению трактора из воды заняла несколько часов. За происходящим наблюдали местные жители. На дамбе их было немало. Спецтехника, судя по фото, сильно пострадала. Но, самое главное, погибших и пострадавших, нет.