Владимирская область вошла в тройку лидеров по вакцинации пенсионеров

По темпам вакцинации пенсионеров от коронавируса Владимирская область вышла на третье место в России. Именно в возрастной группе 60+ больше всего желающих сделать прививку. Между тем темпы прививочной кампании по нашей области в целом низкие. От коронавирусной инфекции провакцинировано только 16,7% жителей. В то время как среднероссийский показатель вакцинации населения – 23%. Выполнить намеченные 60% охвата к сентябрю уже вряд ли получится. Сейчас вся надежа на глав муниципальных образований. На них возложена работа по организации массового прихода людей на прививочные пункты. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции врио заместителя губернатора Ольга Гребнёва.

Пока первый компонент вакцины получили более 108 тысяч жителей региона, второй компонент − свыше 90 тысяч. За время прививочной кампании в регионе использовано 87% поступивших вакцин. В ближайшее время ожидается поступление еще 880 доз «Спутника V».

Три вакцины от COVID-19

В наш регион поступали все три вида отечественной вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Однако чаще всего в прививочном пункте можно увидеть именно первый препарат. Партии двух других вакцин были небольшими – по 1600 доз каждая. Когда в наш регион поступит следующая партия вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — неизвестно. Этот вопрос решается на федеральном уровне Минздравом РФ.

Если поначалу вакцины направляли во все районы в равных долях, то сейчас перераспределяют туда, где активнее работают органы местного самоуправления.

— Есть районы, где 11%-ный показатель привитых. А есть районы, где 20%-ный показатель. Они звонят и просят еще вакцину. Конечно, мы будем давать тому, кто работает, — подчеркнула Ольга Гребнёва и призвала население активно вакцинироваться.

До плана еще далеко

Напомним, что по плану нужно привить 60 процентов населения, или 656 тысяч жителей области. В день вакцинацию по области в среднем проходят 2500-3000 человек.

В медицинских организациях региона развернуты 54 пункта вакцинации.

К иммунизации также подключены 18 мобильных ФАПов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и предприятия. Сделать прививку от COVID-19 могут совершеннолетние граждане, не имеющие медицинские противопоказания.

Запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Без предварительной записи пройти вакцинацию во Владимире можно в гипермаркете «Глобус», в головном корпусе детской городской поликлиники № 1 г. Владимира на ул. Студеная гора, 20а. В Александрове – в торговом центре «Саша» на ул. Ленина, 13. В микрорайоне Энергетик пункт вакцинации развернулся в филиале городской больницы № 6, в Юрьевце — в здании администрации на улице Институтский Городок, 1.

Ранее «Призыв» рассказывал, что владимирцы за границей ждут признания «Спутника V» для поездки в прививочный тур.