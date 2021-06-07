Вакцинация от ковида

Владимирская область вошла в тройку лидеров по вакцинации пенсионеров

В целом же темпы прививочной кампании низкие

По темпам вакцинации пенсионеров от коронавируса Владимирская область вышла на третье место в России. Именно в возрастной группе 60+ больше всего желающих сделать прививку. Между тем темпы прививочной кампании по нашей области в целом низкие. От коронавирусной инфекции провакцинировано только 16,7% жителей. В то время как среднероссийский показатель вакцинации населения – 23%. Выполнить намеченные 60% охвата к сентябрю уже вряд ли получится. Сейчас вся надежа на глав муниципальных образований. На них возложена работа по организации массового прихода людей на прививочные пункты. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции врио заместителя губернатора Ольга Гребнёва.

Ольга Гребнева врио вице-губернатора

Ольга Гребнёва призвала жителей региона не откладывать с вакцинацией

Пока первый компонент вакцины получили более 108 тысяч жителей региона, второй компонент − свыше 90 тысяч. За время прививочной кампании в регионе использовано 87% поступивших вакцин. В ближайшее время ожидается поступление еще 880 доз «Спутника V».

Три вакцины от COVID-19

В наш регион поступали все три вида отечественной вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Однако чаще всего в прививочном пункте можно увидеть именно первый препарат. Партии двух других вакцин были небольшими – по 1600 доз каждая. Когда в наш регион поступит следующая партия вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — неизвестно. Этот вопрос решается на федеральном уровне Минздравом РФ.

Вакцинация от коронавируса во Владимирской области началась 18 января 2021 года

Вакцинация от коронавируса во Владимирской области началась 18 января

Если поначалу вакцины направляли во все районы в равных долях, то сейчас перераспределяют туда, где активнее работают органы местного самоуправления.

Есть районы, где 11%-ный показатель привитых. А есть районы, где 20%-ный показатель. Они звонят и просят еще вакцину. Конечно, мы будем давать тому, кто работает, — подчеркнула Ольга Гребнёва и призвала население активно вакцинироваться.

До плана еще далеко

Напомним, что по плану нужно привить 60 процентов населения, или 656 тысяч жителей области. В день вакцинацию по области в среднем проходят 2500-3000 человек.

В медицинских организациях региона развернуты 54 пункта вакцинации.

К иммунизации также подключены 18 мобильных ФАПов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и предприятия.  Сделать прививку от COVID-19 могут совершеннолетние граждане, не имеющие медицинские противопоказания.

Запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Без предварительной записи пройти вакцинацию во Владимире можно в гипермаркете «Глобус», в головном корпусе детской городской поликлиники № 1 г. Владимира на ул. Студеная гора, 20а. В  Александрове – в торговом центре «Саша» на ул. Ленина, 13. В микрорайоне Энергетик пункт вакцинации развернулся в филиале городской больницы № 6, в Юрьевце — в здании администрации на улице Институтский Городок, 1.

Ранее «Призыв» рассказывал, что владимирцы за границей ждут признания «Спутника V» для поездки в прививочный тур.

Читайте по теме

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

Ваши новости отправляйте на номер +7 (980) 757-63-68 в Viber или WhatsApp

Теги: , ,