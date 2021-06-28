Владимирская область установила рекорд суточного роста заболевших

Максимальный показатель за всё время пандемии — 197 случаев новой коронавирусной инфекции за сутки — зафиксирован вчера, 27 июня. Прошлый «рекорд» в 194 заболевших был в декабре 2020 года. О пике заболеваемости сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

К печальному достижению наш регион шёл всю неделю. В прошлое воскресенье было 93 заболевших, потом каждый день показатели шли по нарастающей. В минувшую субботу региональный Роспотребнадзор дал информацию о 177 случаях заражения COVID-19. А спустя день Владимирская область преодолела максимальную планку.

География болезни

За прошедшие 24 часа больше всего положительных тестов на COVID-19 получили жители города Владимира — 62 человека. На втором месте — Гусь-Хрустальный район с 23 инфицированными. На третьем — Муромский район, где выявлены 22 случая заражения.

Еще 13 случаев COVID-19 обнаружено в Ковровском районе; 11 — в Петушинском; 9 — в Александровском; по 6 — в Гороховецком, Суздальском и Вязниковском; по 5 — в Юрьев-Польском, Меленковском, Судогодском, Собинском, Камешковском и Киржачском; по 3 — в Кольчугинском и городе Радужном; 2 — в Селивановском районе.

Всего во Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 35 770 случаев заболевания.

По состоянию на 27 июня в медицинских организациях региона развернуты 1427 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них заняты 77,5%, свободными остаются 321 койка. В частности, в больницах города Владимира по состоянию на 25 июня развернуты 445 коек для размещения взрослых пациентов, больных ковидом, и 43 койки для детей:

— в городской больнице № 5 — 160 коек для взрослых пациентов,

— в городской больнице № 6 — 175 коек для взрослых пациентов,

— в родильном доме № 2 — 20 коек для взрослых пациентов,

— в городской больнице № 2 — 100 коек для взрослых пациентов и 43 койки для детей.

Вакцинация продолжается

Напоминаем, что во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Также записаться можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Через сайт госуслуг во Владимире сразу записаться не удастся. Скорее всего, вас попросят оставить заявку и ждать сообщения, когда можно будет прийти на укол. Поэтому часть владимирцев предпочитает выстроиться в живые очереди в мобильных пунктах вакцинации.

Владимирская мэрия сообщает, что по состоянию на 25 июня в учреждениях здравоохранения областного центра первым компонентом вакцины привились 36 889 владимирцев. Оба компонента вакцины получили 30 468 жителей города. Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 1228 человек.