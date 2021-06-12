Владимирская область попросила деньги на мусорные баки

Владимирской области требуются полторы тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Администрация региона направила заявку в Минприроды РФ на финансирование этой покупки, сообщила пресс-служба «Белого дома». Прежде власти говорили, что обновлением контейнеров должны заниматься региональные операторы. Более того, эта статья расходов входила в тариф для населения.

— По моему поручению в Министерство природных ресурсов и экологии РФ направлена заявка на их приобретение за счёт средств федерального бюджета в размере 17,6 млн. рублей. По данным муниципалитетов суммарная потребность в контейнерах на этот год составляет 1500 штук. Такую заявку регион планирует направлять в федеральный центр ежегодно, — цитирует пресс-служба слова губернатора на рабочем совещании по теме отходов.

Вопросы раздельного сбора и сортировки мусора звучат всё острее. Это связано и с экологическими инициативами общественности, и с всё более напряжённой обстановкой по мусорным свалкам и полигонам, и с активизацией федерального центра. К примеру, вчера Минпромторг предложил ввести оборотные штрафы за отсутствие глубокой сортировки на мусоросжигающих заводах, сообщило агентство ТАСС.

Во Владимирской области пока массово не запущен раздельный сбор мусора.

Для массовой мусоросортировки начинать её необходимо с самого первого этапа. То есть с каждой квартиры. Люди сами должны начать отделять «мух от котлет». Ну, а дальше — поделенный на фракции мусор следует направлять в разные контейнеры. Которых не хватает, и в покупке которых областная администрация уповает на федеральный центр.

Кто за что отвечает

Во Владимирской области работает три региональных оператора. Проблемы с баками у них возникают постоянно. Мусорные баки ломают, воруют (и такое случается), наконец, они просто портятся при эксплуатации. А сейчас ещё старые обычные баки надо менять на такие, где есть отдельные секции для складирования полезных фракций.

На второбработку можно отправить бумагу, картон, пластик, стекло.

За состояние контейнеров отвечают региональные операторы. А за чистотой площадки, где те стоят, следят управляющие компании и ТСЖ. Где-то контейнерных площадок и вовсе нет. Повсеместно в районах и даже в областном центре существует бестарный способ вывоза мусора. Хотя, по сути, все платят по тарифу с учетом вывоза из контейнеров.

У компании «Биотехнологии», которая обслуживает зону № 2, в рабочем состоянии около 3500 контейнеров. Не больше трети их рассчитаны на раздельный сбор. Но одно дело вынести из дома мусор в отдельных пакетах, а другое — вывезти часть на переработку, а часть на утилизацию. Сейчас такое происходит только в редких случаях. У той же компании «Биотехнологии» все 100 мусоровозов собирают ТКО в одно отделение и везут прямиком на полигон в Марьинке.

Сортировку наладят

Во Владимирской области до конца года заработают два мусоросортировочных комплекса. Там будут отбирать полезные отходы, которые можно отправить на переработку. Первый комплекс появится в деревне Тереховицы Камешковского района. Как только все проблемы с оформлением земельных участков решат, так сразу начнется строительство.

Уже состоялись переговоры администрации региона с потенциальным инвестором проекта.

— До конца этого года в каждой из трёх зон ответственности регоператоров по обращению с ТКО необходимо построить по одному современному мусоросортировочному комплексу производительностью 40 тысяч тонн в год каждый. Это позволит к концу 2021 года до 30 процентов сократить объём отходов, направляемых на захоронение, — заявил губернатор Владимир Сипягин.

Глава региона считает, что региональным операторам стоит популяризировать раздельный сбор мусора среди жителей области, в целом повышать культуру обращения с отходами. В первую очередь, сделать больше пунктов приёма за деньги различных фракций мусора. На первых порах, уверен Владимир Сипягин, это могло бы стать хорошей мотивацией для населения сортировать отходы на начальном этапе.

В ближайшее время губернатор собирается провести совместную встречу регоператоров и платёжных агентов. Собираемость тарифов упала повсеместно как с физлиц, так и с юрлиц. Чем меньше собирают платежные агенты, тем меньше средств у регоператоров на развитие, в том числе на строительство сортировочных комплексов и обновление парка контейнеров.