Владимир Солоухин: что вы знаете о владимирском писателе?

14 июня (по другим сведениям 17 июня) 1924 года во Владимирской области родился яркий представитель деревенской прозы — писатель Владимир Солоухин. Сегодня на его родине, в Собинском районе, в честь этого события проходят праздничные мероприятия, в том числе торжественно откроют дом-музей писателя.

Расцвет творчества Владимира Солоухина, пришелся на 60-70-е годы XX века. Колоритная русская деревня с ее покосившимися колокольнями, яблоневыми садами, крестьянскими подворьями, живописная природа с тихими заводями и разнотравьем лугов, нехитрый сельский быт – на этом чарующем фоне писатель, как истинный патриот, воспевает главное – красоту и богатство русской души, историю и культуру родной земли, ставшую его судьбой. Владимир Алексеевич до сих пор остается самым известным и именитым писателем земли Владимирской. А что вы о нем знаете? Проверьте себя с помощью этого теста!