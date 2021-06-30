Владимир Лаптев выступит в роли Андрея Дементьева на закрытии сезона в филармонии

Творческое содружество известного российского поэта с областной филармонией длилось несколько лет. При полном аншлаге проходили его совместные концерты с нашим Русским оркестром, где Андрей Дементьев выступал в роли ведущего, проникновенно читал свои стихи и душевно общался со зрителями. Музыканты с теплотой вспоминают сотрудничество с Андреем Дмитриевичем и приглашают зрителей на закрытии творческого сезона вместе отдать дань памяти легендарного поэта. На роль ведущего приглашен замечательный актер Владимирского театра драмы, заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев. Он же стал и автором сценария концертной программы. Но это не единственные сюрпризы этого вечера.

— Я попросил Владимира Лаптева провести этот вечер, — рассказывает руководитель и дирижер Русского оркестра Анатолий Антонов. — Так, как когда-то вел его Дементьев. А еще мы настоятельно попросили Владимира Лаптева выйти и спеть с оркестром. Поклонником Козина были обнаружены две песни, написанные им на стихи Дементьева: «Я ненавижу в людях ложь» и «Сумерки». Мы положили на оркестр «Сумерки» и задумались: а кто же ее будет петь? И у меня возникла мысль: а пусть Лаптев споет, он же выступал в шоу «Голос 60+». Он засмущался сначала, но обещал попробовать…

Кроме Владимира Лаптева, в концерте примут участие молодые артисты нашего театра Анастасия Сылка и Михаил Бабаев. Бессмертные строки Андрея Дементьева будут перемежаться с лучшими песнями, написанными на его стихи. Их исполнят заслуженный артист России Андрей Романов, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Светлана Балашова, Валерия Кириллова, Анжелика Иванова, Алла Камилова, Андрей Пиляев, Кирилл Еропов.

— Знакомство с человеком через совместную работу происходит гораздо интереснее, и запоминается это надолго, — вспоминает работу с поэтом Анатолий Антонов. — Я считаю, что мне повезло, оркестру повезло, филармонии повезло, повезло Владимиру, Киржачу, Вязникам, где мы выступали с этим концертом. Мне нравились наши встречи, для меня это было возвращением поэзии на сцену. Ведь раньше часто в концертах принимали участие чтецы – мастера художественного слова, как они тогда назывались, которые читали стихи Пушкина, Лермонтова, современных поэтов. Это действительно очень интересно, это история и будущее, это духовное единение…

Концерт-посвящение Андрею Дементьеву «Мир держится на добрых людях» (0+) состоится 1 июля в 18.30 на сцене Концертного зала им. С.И. Танеева (проспект Ленина, 1).

Справка. Творчество Андрея Дементьева любят и ценят за неподдельный лиризм, великолепное чувство юмора и тонкую иронию. Все помнят его как жизнелюба с открытым сердцем и прекрасного поэта-песенника. Но Дементьев ещё и вёл активную работу в общественных организациях, был главным редактором популярного журнала «Юность», ведущим передач на радио и телевидении. Его произведения по праву получили широкое признание и завоевали сердца миллионов людей. 26 июня 2018 года Андрей Дементьев умер, не дожив буквально две недели до своего 90-летнего юбилея.