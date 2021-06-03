Витамины: пять основных ошибок при их приёме

Сейчас в Интернете много «гуру». Псевдодиетологи, инстадивы, тренеры говорят о пользе витаминов, делятся схемами их приёма, советуют производителей. И, следуя советам, люди бесконтрольно начинают принимать витаминные комплексы, надеясь повысить иммунитет, помочь организму. Такой приём витаминов чреват негативными последствиями для здоровья. Вместе с гастроэнтерологом, нутрициологом клиники «Палитра» Татьяной Ковлагиной «Призыв» обсудил, как избежать ошибок при подборе витаминов.

Ошибка первая. Пить все подряд

С авитаминозом (критической нехваткой витаминов) россияне сталкиваются крайне редко. Хотя только 14% взрослых в стране, по данным Росстата, обеспечены всеми необходимыми витаминами. Настоящая же проблема — гиповитаминоз, недостаток одного или нескольких полезных веществ сразу.

Например, пятая часть взрослого населения России страдает от полигиповитаминоза — дефицита трех и более витаминов. Чаще всего это витамины А, В1, В2, РР, D и бета-каротин (провитамин А). Чрезмерное употребление витаминных комплексов может привести к состоянию гипервитаминоза, который зачастую более опасен, чем дефицит полезных веществ и микроэлементов.

Симптомы гиповитаминоза: утомляемость, снижение аппетита, бессонница, излишняя возбудимость, различные изменения кожи.

Как определить, что из витаминов не хватает? Первый шаг — по направлению врача сдать анализ крови или мочи. При подборе витаминов врач должен учитывать не только результаты анализов, но и генетику, ваши хронические заболевания, состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Если в вашем ЖКТ бардак и полный хаос, то сначала нужно привести его в порядок. Только после этого можно рассчитывать на эффективное усвоение принимаемых витаминов. Врач определит также, в какой форме лучше употреблять витамины, чтобы вы на выходе не получили «дорогую мочу», то есть ситуацию, когда витамины не усваиваются в организме.

Сдавать анализы необходимо в динамике: 1–2 раза в год обязательно обновлять результаты, чтобы проследить, меняется ли количество вещества в крови. Можно сдать анализ на витамины в комплексе, а можно разбираться поэтапно, исследуя один за другим.

Ошибка вторая. Неправильные дозы

В зависимости от цели назначения (поддерживающая терапия или лечебная) врачом будет определен не только нужный комплекс витаминов, но и, самое главное, правильная доза. Дозировка витаминов для подростка и пожилого человека существенно отличается, как и процент усвояемости. У человека могут быть генетически обусловленные проблемы с усвоением витаминов. И кому-то достаточно поддерживающей дозы, а кому-то требуется постоянно принимать большие дозы того или иного витамина.

— Все уже знают, что витамин D полезен и нужен и взрослым, и детям. Его нехватка сказывается на состоянии иммунитета, опорно-двигательного аппарата, могут возникнуть гормональные проблемы у женщин, нарушится обмен веществ, — говорит Татьяна Ковлагина. — У детей нехватка этого витамина может приводить не только к костным заболеваниям (рахиту), но и к внекостным проявлениям (они свойственны и взрослым): воспалительным, инфекционным, метаболическим, сердечно-сосудистым и аутоиммунным заболеваниям, нервно-психическим нарушениям.

А вот переизбыток витамина D в организме чреват отложением избыточного количества кальция во внутренних органах. При мягких, медленно прогрессирующих формах проявляется, как правило, вялостью, слабостью, нарушениями сна, мышечно-суставными болями, эмоциональной неустойчивостью. В тяжелых случаях может привести к нарушениям в сердечно-сосудистой системе (аритмии, повышению артериального давления), почечной недостаточности, угнетению центральной нервной системы.

Но только лабораторный анализ крови поможет определить, какая доза и какая продолжительность приема нужны вашему организму — лечебная или поддерживающая (профилактическая). Например, профилактическая доза витамина D у взрослых с 18 до 50 лет — не менее 600-800 международных единиц. А лечебная доза может быть и 5 000 и 10 000 международных единиц.

Крайне важно употреблять правильную дозу! Самостоятельное решение о дозировке может быть ошибочным.

При ОРВИ, гриппе, коронавирусе многие сами себе назначают витамин С в повышенных дозах. Да, этот витамин укрепляет иммунную систему, помогает бороться с вирусами. Но если превышать рекомендуемую дозу витамина С, то в долгосрочной перспективе могут появиться проблемы с давлением, мочеиспусканием, возникнет повышенная возбудимость, головные боли и изжога. Кстати, в настоящее время отсутствуют убедительные научные данные об эффективности высоких доз витамина С.

Ошибка третья. Сочетать несочетаемое

Все знают, что такие сочетания продуктов, как селедка и молоко, огурцы и молоко, чреваты для организма неприятными последствиями. Как среди продуктов, так и среди витаминов есть несочетаемые или плохо сочетаемые элементы.

Например, у вас выявили дефицит витаминов B12 и B6. Вы самостоятельно находите подходящий комплекс, в составе которого есть B12, В6, В3, В2 и В1. О, как здорово, столько витаминов! Несмотря на то, что они все относятся к одной группе, они мешают друг другу усваиваться. От витамина В1 будет мало пользы, если принимать его вместе с В2 и В3, потому что это парочка не даст ему полноценно усвоиться. Если комбинировать В1 и В12, то можно получить аллергическую реакцию.

Прием витамина В12 не совместим с приемом витамина С. Не рекомендуется принимать вместе витамины А и D, так как они нейтрализуют друг друга. Витамин D хуже усваивается, если принимать его одновременно с витамином Е.

Есть недружественные отношения витаминов и микроэлементов. Железо хуже усваивается с витамином Е, В12, В2. Витамин В9 вместе с цинком способствует образованию нерастворимых соединений, что нарушает их всасывание. Железо, медь и марганец делает витамин В12 малоактивным. Что сочетать, когда и как? На эти вопросы вам ответит только врач.

Ошибка четвертая. Витамины из питания

Сейчас много вспоминают о тех временах, когда люди были ближе к природе. И никаких витаминов в качестве пищевых добавок в помине не было. Но древний человек проживал в среднем всего 20 лет! В средневековье — 30 лет, и лишь к концу XIX века средняя продолжительность жизни выросла до 40 лет.

Татьяна Ковлагина говорит еще об одной версии:

— Некоторые ученые считают, что в день древний человек употреблял такое количество пищи, которое обеспечивало его энергией в количестве 5 000 — 8 000, а то и 10 000 килокалорий. И ему вполне хватало витаминов из получаемого объема пищи. К счастью, продолжительность жизни сегодня значительно увеличилась, но изменилось качество и количество употребляемой еды. В настоящее время можно говорить о так называемом «скрытом голодании», поскольку современная пища значительно обеднена полезными веществами, в т.ч. и витаминами, а требуемый нам объем пищи стал существенно меньше (соответствует в среднем 2000 ккал в сутки). Из пищи мы теперь в лучшем случае получаем половину того, что нам необходимо.

Некоторые витамины и микроэлементы наш организм способен получить только из определенного вида продуктов. А они не всегда есть на каждом столе, плюс это может быть исключительно сезонный продукт. Например, витамин P содержится в черноплодной рябине, вишне, жимолости, шиповнике, лимонах, шпинате или щавеле. Как часто вы все это употребляете?

Витамин В2 обеспечивает здоровую кожу, волосы и ногти. При его нехватке развивается анемия и падает иммунитет, появляются «заеды» в уголках рта. Дневная норма витамина у взрослых составляет 1,8 мг.

Чтобы получить его из еды, нужно каждый день съедать 136 штук арахиса или 390 граммов свеклы.

Чтобы получить необходимую суточную норму витамина В1 (1,2 мг), нужно съедать 700-800 граммов хлеба из муки грубого помола или 1 килограмм нежирного мяса в день. Чтобы удовлетворить свои потребности в витамине С, человек должен съедать в день 5-6 свежих овощей и фруктов, в том числе в виде салатов. Хорошо, если вы веган, а вдруг мясоед?

Как видите, чтобы получить ежедневную дозу витаминов и микроэлементов из еды, нужно много чего съесть. Но не каждый может позволить себе купить такое разнообразие овощей, фруктов, мяса. Да нам и не нужно употреблять такое количество еды, чтобы получить все требуемые организму витамины. Иначе в погоне за витаминами можно легко прийти к ожирению.

Начинать свой путь к здоровью нужно с правильного питания, с его помощью мы получаем основную дозу витаминов. И если организму необходимо, а это вы решите совместно с вашим врачом, то добавить в рацион витаминные комплексы.

Ошибка пятая. Зарубежные витамины лучше

Зарубежный рынок витаминов представлен тысячами препаратов известных компаний. Импортные витамины теснят отечественные, так как россияне стали больше покупать в интернет-аптеках, на специальных сайтах.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в прошлом году средний чек за БАДы и витамины в зарубежных аптеках составил 21,7 тысячи рублей, в предыдущие годы он был около 17,6 тысячи рублей.

Татьяна Ковлагина уверена:

— Да, у зарубежных производителей больше опыта в производстве, но современные российские предприятия, выпускающие различные биологически активные добавки, создают в том числе и витамины, ничем не хуже импортных. Они соответствуют требованиям Академии медицинских наук РФ и Всемирной организации здравоохранения, предъявляемым к препаратам подобного рода. Выбор определяется личным предпочтением и опытом вашего лечащего врача. Главное – не назначать самостоятельно себе витаминные комплексы, а обсудить этот вопрос с доктором.