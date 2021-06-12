Верю – не верю: 10 интересных фактов о Дне России

Сегодня, 12 июня, — День России. Это государственный праздник, который отмечается ежегодно и является выходным днем. Он символизирует свободу, мир и согласие между гражданами на основе справедливости и закона. 12 июня считается днём рождения России. Это день гордости и уважения России, а значит, патриотизма. В этот день любовь к Родине объединяет всех россиянин, заставляет задуматься и обратить особое внимание на то, чем дорожит каждый гражданин. У этого праздника своя удивительная история и характерные особенности. Прочитайте интересные факты о Дне России и попробуйте определить, какие из них верные, а какие нет.

12 июня 1990 года на первом Съезде народных депутатов РСФСР принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Фактически РСФСР становилась «государством в государстве», Конституция и законы которого были выше союзных. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - 12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого своего президента. В этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Михаил Горбачев. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Государственным праздником и выходным днем 12 июня стало официально только спустя два года после принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В 1994 году этот праздник был провозглашен вторично. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Первоначально праздник 12 июня назывался Днем независимости России. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Официальное название День России этот праздник получил с момента вступления в силу 1 февраля 2002 года нового… Трудового кодекса РФ. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - День России является самым молодым государственным праздником Российской Федерации. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Крым и Севастополь впервые отпраздновали День России только в 2014 году. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В 2018 году одной из основных тем празднования Дня России в регионах стал… футбол, так как накануне, 10 июня, наша сборная победила в 1/4 чемпионата Европы испанцев и вышла в полуфинал. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - 12 июня День независимости отмечают в Бразилии. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Верю – не верю: 10 интересных фактов о Дне России Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook