Верю – не верю: 10 интересных фактов о Дне России

Проверьте свои знания родной истории

Сегодня, 12 июня, — День России. Это государственный праздник, который отмечается ежегодно и является выходным днем. Он символизирует свободу, мир и согласие между гражданами на основе справедливости и закона. 12 июня считается днём рождения России. Это день гордости и уважения России, а значит, патриотизма. В этот день любовь к Родине объединяет всех россиянин, заставляет задуматься и обратить особое внимание на то, чем дорожит каждый гражданин. У этого праздника своя удивительная история и характерные особенности. Прочитайте интересные факты о Дне России и попробуйте определить, какие из них верные, а какие нет.

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