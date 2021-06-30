Великолепная семёрка поборется за пост директора молодёжного департамента

Областной департамент молодёжной политики и общественных проектов становится популярным. Раньше в администрации области это была малоприметная структура. Формально от других не отличаясь, она всё же ходила по разряду «несерьёзных». Как мальчик в коротких штанишках среди взрослых дядь. А сейчас она в очередной раз привлекла внимание. В очередной, потому что полгода назад за пост директора департамента уже разразилась целая баталия. А сейчас общественники назвали фамилии аж семи потенциальных претендентов на эту должность, так как прежний руководитель, проработав 4 месяца, уволился.

Их выдвинули общественники

Слово «фамилии» в данном случае исчерпывающе: пресс-релиз администрации области на имена-отчества поскупился. Просто выдал такой список: Прохорычев, Александров, Ольхова (на самом деле — Ольхович), Глазков, Жирова, Мизелёва, Кустова. Этих людей назвали «лидеры общественного мнения» и представители муниципалитетов, с которыми советовался врио заместителя губернатора Григорий Вишневский, сообщил пресс-релиз «Белого дома».

— Выдвинутые к сегодняшнему дню кандидаты на должность директора департамента молодёжной политики и общественных проектов прежде не работали в этой или аналогичной должности, но заслужили доверие к себе в других областях деятельности, — пояснил вице-губернатор. — Чтобы стать эффективным руководителем на этом посту, им потребуется время.

Когда будут выбирать директора департамента, точно пока неизвестно.

Но для подачи документов времени в обрез. Бумаги от соискателей места принимаются в срок до 2 июля 2021 года включительно.

Семеро смелых, если они, конечно, сами согласны стать рулевыми молодёжной структуры, должны пройти ряд испытаний. Пускать стрелу на болото необязательно. Достаточно соответствовать квалификационным требованиям. Пройти собеседование с комиссией (написано — под руководством губернатора). Плюс представить программу развития молодёжной политики Владимирской области. Собственно, всё.

Кто эти люди

Некоторые фамилии из названных общественниками наверняка знакомы жителям области. Какие-то знакомы, но не наверняка. А третьих знают лишь в отдельных муниципальных образованиях — тамошние они. Итак (тревожная барабанная дробь), вот эти люди:

Александров Роман, председатель лиги КВН «Владимирская Русь», председатель регионального отделения Российского союза молодёжи;

председатель лиги КВН «Владимирская Русь», председатель регионального отделения Российского союза молодёжи; Глазков Андрей , зав. отделом по работе с молодёжью МБУ «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района»;

, зав. отделом по работе с молодёжью МБУ «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района»; Жирова Светлана , председатель комитета (сейчас упраздняемого) по молодёжной политике администрации Владимирской области;

, председатель комитета (сейчас упраздняемого) по молодёжной политике администрации Владимирской области; Кустова Елизавета , председатель общественной организации «Дом НКО Владимирской области»;

, председатель общественной организации «Дом НКО Владимирской области»; Мизелёва Галина , сопредседатель регионального штаба ОНФ по Владимирской области;

, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Владимирской области; Ольхович Наталья , начальник отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ковровский»;

, начальник отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ковровский»; Прохорычев Геннадий, экс-уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области.

За идентификацию некоторых претендентов благодарим коллег с «Зебра-ТВ». Расшифровка сырых пресс-релизов — их конёк, подобный умению персонажа «Собаки Баскервилей» доктора Мортимера отличать череп негра от черепа эскимоса (шутка).

Они же выяснили, что бывший детский омбудсмен Прохорычев уже подал документы в «Белый дом», а куратор некоммерческих организаций Кустова взяла самоотвод. Это неточно. Но зная, что Елизавета Николаевна — девушка умная, можно предположить, что это именно так.