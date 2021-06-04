Валентин Петрачков: виртуоз баяна отмечает два юбилея

Сегодня, 4 июня, в 18.30 на сцене Владимирской областной филармонии состоится творческий вечер, посвященный юбилею заслуженного артиста РСФСР Валентина Петрачкова. Этот год для него ознаменован сразу двумя юбилеями. 4 июня ему исполнится 75 лет, и 45 лет отметит ансамбль «Родные напевы», художественным руководителем которого Валентин Павлович стал со дня его основания.

В этом коллективе всего четыре музыканта, но с помощью аранжировок и обработок Петрачкову удалось добиться настоящего оркестрового звучания. На протяжении многих лет ансамбль «Родные напевы» — любимец публики. Секрет всенародной симпатии вполне объясним: это удивительная сыгранность артистов ансамбля, особенная интерпретация знакомых музыкальных произведений и, конечно же, живое общение со зрителями.

Виртуоз баяна

А началось все в послевоенные годы, когда маленькому Валентину дядя привез с фронта немецкую губную гармошку. Мальчик играл на ней, не переставая, даже губы в кровь стер. Увидев это, родители приобрели ему игрушечную гармошку, чтобы руками играл.

— Потом купили они мне взрослую гармошку, — вспоминает Валентин Павлович. — Года два я на ней поиграл и говорю: «Пап, гармошка все-таки примитивный инструмент, там нет диезов, бемолей, поэтому надо бы мне что-нибудь посущественнее, чтобы разную музыку играть». И купили мне баян. И вот на этом баяне тоже самоучкой играл на всех школьных мероприятиях, смотрах школьной самодеятельности, причем порой за несколько школ сразу выступал. Директор меня даже наградили поездкой в Москву.

Учительница пения в общеобразовательной школе № 3 города Коврова, узнав, что Валентин нот не знает и играет все на слух, посоветовала ему: «Тебе обязательно надо учиться! Иди заниматься в музыкальную школу, иначе ты зайдешь в тупик». И пошел Валентин с отцом записываться в музыкальную школу. В октябре месяце, хотя прием еще в августе закончился.

Послушав мальчика, для него сделали исключение и приняли без разговоров.

После школы закончил Валентин музыкальное училище во Владимире. И после его окончания в 1965 году сразу же поступил в Гнесинку, на отделение русских народных инструментов по классу баяна. Его на работу и в Рязань приглашали, и в Минск, в Мурманске даже двухкомнатную квартиру давали, лишь бы играл там. Но жена Зина, тоже из Коврова, сказала: «Устраивайся во владимирскую филармонию. Милое дело!»

Рождение уникального коллектива

— Был тогда в филармонии такой замечательный певец, тенор Александр Лемешкин, — рассказывает Валентин Павлович. — Он и сейчас жив-здоров, только на пенсии. Я ему аккомпанировал года два. У нас сложился прекрасный дуэт, нас везде очень хорошо принимали. Ему присвоили звание заслуженного артиста. И он мне говорит: «Слушай, Валентин, все-таки баян есть баян. Его одного недостаточно. Давай сделаем маленький оркестр». Вот так и получился ансамбль «Родные напевы». С 1976 года мы начали играть.

За 45 лет творческой деятельности Валентин Павлович со своим коллективом с успехом выступали во многих городах России, странах СНГ и за рубежом. И вполне заслуженно в 2006 году ансамбль «Родные напевы» стал уникальным явлением в искусстве нашего края и получил статус особо ценного объекта культурного достояния Владимирской области.

— Мы все думали, как назвать, — смеется Валентин Петрачков. — Никакие названия не нравились. А у нас был директор филармонии Кузин Рудольф Алексеевич. Он и сказал: «Нечего тут думать! Что я напишу, то и напишу!». И выпустил афишу «Родные напевы». Мне и сейчас это название не очень нравится. Мы же не одни напевы играем, но и джаз, и классику, и эстраду, и советские песни… А что такое «Родные напевы»? Такое ощущение, что одни бабушки поют! Но нас в области знают как «Родные напевы», и менять ничего не нужно! Даже ансамбль был в Кольчугино с таким названием. Они нас послушали и решили по-другому назваться, чтобы не путались люди.

В 90-х годах во владимирской филармонии появился большой Русский оркестр под управлением Анатолия Антонова. Но «Родные напевы» по-прежнему остались очень востребованы, потому что мобильны, где угодно выступить могут, в любом помещении. Четыре человека сели и сыграли, а оркестр из 30 музыкантов не везде посадишь. Кроме Владимира и Владимирской области, ансамбль «Родные напевы» выступал в Ярославе, Иванове, Нижнем Новгороде, в городах Южного Урала и Западной Сибири.

Для пропаганды русской песни и народной музыки коллектив гастролировал в Польше и Чехии, Германии и Франции.

— Вот приглашали нас на фестиваль «Камчатская весна», — объясняет Валентин Павлович. — Фестиваль кончился, и директор их филармонии попросил нас остаться еще дней на пять. Так мы им понравились. И мы остались, чтобы выступать в городках и поселках этого полуострова.

Подарок себе на юбилей

Программа юбилейного концерта Валентина Петрачкова и «Родных напевов» будет очень насыщенной. Большое место в репертуаре ансамбля занимают русская и зарубежная классика в переложении для русских народных инструментов, русские и советские песни, старинные романсы, современные эстрадные песни, а также мелодии в стиле ретро и джазовые композиции. Прозвучат произведения, сочиненные и самим Валентином Павловичем.

Кроме Валентина Петрачкова (баян), в составе ансамбля: Вадим Дрофа (балалайка-контрабас), Елена Купцова (домра-альт), Ольга Рябинина (домра малая); вокалистки — заслуженная артистка России Елена Молодцова, лауреаты Всероссийского конкурса Светлана Василькова и Наталья Егорова. Также в творческом вечере примут участие коллективы и солисты Владимирской областной филармонии.

— Готовлю себе смену, — признался Валентин Павлович. — Игорь Пискарев теперь на баяне у нас будет играть. Так что, по сути, это мой последний концерт в качестве музыканта ансамбля. Я потом буду только руководить. Мне вот в филармонии говорит: «Тебе на пенсию надо, а ты все с ними возишься». А чего менять-то? Они же душевно играют и поют! Они исполняют советские песни, в которых настоящая музыка, которые написали настоящие композиторы!