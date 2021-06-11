Вакцинацию от коронавируса прошли меньше 10% жителей Владимирской области

Вакцинацию от коронавируса прошли меньше 10 процентов жителей Владимирской области. В абсолютных цифрах на 10 июня прививку сделали 112 830 человек, сообщает пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Андрей Трохин на своей странице в социальных сетях. Учитывая, что для коллективного иммунитета цифра эта должна быть в шесть раз больше, оптимизма она не внушает.

При этом проблем сделать укол в регионе нет. Владимирская область располагает достаточными объемами вакцины для проведения массовой иммунизации и регулярно получает дополнительные партии иммунобиологических препаратов, сообщают в облздраве. На данный момент использовано 90% доз вакцины, поступивших в учреждения здравоохранения.

Подавляющему большинству привившихся ввели «Спутник V» (ГамКовидВак). В последнее время появилась возможность привиться вакциной «Вектор» (ЭпиВакКорона) и «КовиВак», разработанной центром имени Чумакова. Препаратов этих пока немного и они доставлены в сельские ФАПы.

В ближайшее время ожидается поставка еще 36,1 тысячи комплектов доз различных препаратов.

Статистика показывает, что активнее всего прививаются жители Гороховецкого, Камешковского и Меленковского районов, а также города Радужный. Во Владимире, по данным пресс-службы городской администрации, вакцинацию прошли 32 296 человек. Очереди на прививку ожидают еще 772 жителя областного центра.

Пункты вакцинации

На данный момент пункты вакцинации развернуты в 51 медицинской организации региона, а также в их структурных подразделениях (ФАПах и амбулаториях). Привиться от коронавируса можно и в стационарном прививочном пункте гипермаркета «Глобус». Предварительная запись не требуется. Главное требование — отсутствие противопоказаний. Иммунизация проводится отечественной вакциной «Спутник V».

Сделать укол можно в головном корпусе детской городской поликлиники № 1 г. Владимира на ул. Студеная гора, 20а. В Александрове – в торговом центре «Саша» на ул. Ленина, 13. В микрорайоне Энергетик пункт вакцинации развернулся в филиале городской больницы № 6, в Юрьевце — в здании администрации на улице Институтский Городок, 1. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Кроме того, в области работает 20 мобильных пунктов вакцинации. Они колесят по отдалённым населенным пунктам и предприятиям. Привиться от коронавируса в деревнях приходят в основном пенсионеры.

Пенсионеров доставят на прививку

Что касается жителей пожилого возраста, то они могут воспользоваться транспортом учреждений социального обслуживания для поездки на вакцинацию от коронавируса. Желающие привиться могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения, а также на единый социальный телефон 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Доставка до пунктов вакцинации и обратно выполняется бесплатно. Выезды организуются по утвержденному графику на специальном автотранспорте.

Пожилых людей доставят на прививку на специальном транспорте.

По состоянию на 10 июня в регионе мониторингом охвачено 165 тысяч пожилых граждан, из них 27,8 тысячи человек выразили желание пройти иммунизацию. По данным департамента социальной защиты населения, прививку сделали более 25,3 тысячи пожилых людей, из них более 5 тысяч человек доставлены на вакцинацию на транспорте учреждений социального обслуживания.

Число заболевших растет

Специалисты напоминают, прививка – самый эффективный способ защитить себя от коронавируса. Это особенно актуально на фоне роста числа заболевших. Сегодня в России положительные тесты получили больше 12 тысяч человек. Так много инфицированных последний раз было отмечено в феврале. И динамика на рост сохраняется во многих регионах страны.

Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердили у 49 жителей региона. Ситуация на данный момент остается стабильной. Но специалисты не исключают, что третья волна ковида может накрыть и наш регион. Чтобы этого не произошло переболеть или привиться должны 60% населения. До конца года по расчетам областного департамента здравоохранения укол должны сделать 656 тысяч человек.