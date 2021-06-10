В Суздале снимают 12-серийную драму «В парке Чаир»

Суздаль продолжает притягивать кинорежиссеров. Сейчас в городе-музее проходят съемки 12-серийного фильма для Первого канала. Это драма под названием «В парке Чаир». Старинный Суздаль призван исполнить в этой киноленте роль маленького провинциального города Двинска. Как рассказал режиссер-постановщик сериала Сергей Коротаев, архитектура, красота, энергия Суздаля работают на общую атмосферу картины.

О сериале

«В парке Чаир» — это рассказ о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. В центре сюжета — история четырех выпускниц: Любы, Ани, Сони и Алины. Они мечтали о ярком и счастливом будущем. Но на их долю выпадает война, которая слишком быстро заставляет повзрослеть и осознать, что только настоящая любовь помогает не сломаться и выстоять перед самыми жестокими испытаниями.

Драма расскажет о людях, в чьи жизни вторглась война.

Над созданием сериала работает компания «Амедиа-продакшн». Режиссером-постановщиком стал Сергей Коротаев. В числе его работ сериалы «Ловушка», «Выстрел» и другие. Главные роли в киноленте сыграли Федор Федотов, Любовь Константинова и Антон Хабаров. Продюсером выступил актёр театра и кино Сергей Жигунов.

Съемочный процесс

О съемках в Суздале главные герои картины рассказывают на своих страницах в Инстаграме. Так, актер Федор Федотов накануне в сторис сообщил, что съемочный процесс ведется на открытом воздухе, рядом с рекой Каменкой.

Фотографией старинного города поделилась и актриса театра и кино Любовь Константинова.

— «В парке Чаир»! Мы перебрались на натуру! – сообщила актриса в своем Инстаграме и проиллюстрировала пост фотографией, на которой она любуется видом на Покровский монастырь (заглавное фото).

Все на кастинг!

Жители Владимира и Суздаля могут попробовать себя в роли актеров массовки. Набор сейчас активно ведется. Чтобы заявить о себе, следует написать сообщение в WhatsApp на номер 8 (988) 316-91-70. Потребуется сообщить: ФИО, возраст, место жительства, рост и размер одежды, фото в полный рост и портретное.

Как рассказали «Призыву» организаторы кастинга, съемки будут проходить еще месяц. Так что время поучаствовать в них вместе с профессиональными актерами еще есть.

В прошлом году в Суздале в течение пяти дней, с 20 по 24 августа, снимали новый сериал телеканала ТНТ «Легенда». Он рассказывает о мастере боевых искусств. Всего же в Суздале за более чем полувека были сняты около 70 фильмов. Самым известным кинокартинам посвящен наш тест.